Christian Streich, Trainer des SC Freiburg, spricht mit größtem Respekt über den starken Saisonstart des Bundesliga-Aufsteigers. Kampflos gehen die Breisgauer dennoch nicht ins Pokal-Duell mit dem VfB kommende Woche.

Christian Streich war sich schon nach dem ersten Spieltag sicher: Der VfB Stuttgart wird in dieser Saison nichts mit dem Abstieg zu tun haben. Zwar hatte seine Mannschaft gerade mit 3:2 bei den Schwaben gewonnen, doch die Art und Weise, wie sich der VfB nach dem zwischenzeitlichen 0:3 zurückgekämpft hatte, hinterließ Eindruck bei Streich. "Diese Mannschaft hat eher mit dem Europapokal zu tun als mit dem Abstieg", sagte Streich nach der Partie im September in der Kabine.

Die neuen "Jungen Wilden" sind da

Streich sieht großes Potenzial bei den Schwaben, das in der Bundesliga nun erst richtig zum Tragen kommt. "Du hast nicht mehr den wahnsinnigen Druck, dass du jedes Spiel gewinnen musst wie in der 2. Liga", so Streich zu den Qualitäten der jungen Mannschaft des VfB.

Die Startelf des VfB bei der 5:1-Gala in Dortmund war gerade einmal 23,37 Jahre alt. Die neuen "Jungen Wilden" zerlegten den BVB mit 5:1 und die Liga staunt. In besonders bestechender Form befindet sich Silas Wamangituka, der nach elf Spielen schon sieben Tore auf dem Konto hat und mit seinen gerade einmal 21 Jahren sicher noch nicht am Ende seiner Entwicklung angekommen ist.

Streich traut dem VfB noch mehr zu

"Das ist schon eine tolle Mannschaft und die werden noch besser. Das muss ich ohne jeglichen Neid so sagen", so Streichs Prognose zum aktuellen Tabellensiebten der Bundesliga.

"Es wird spannend sein, diese Entwicklung zu verfolgen", sagte Streich. "Aber wir wollen natürlich diese Entwicklung gerne ein bisschen 'interrupten'", spielte Streich auf das Duell im DFB-Pokal an, das am Tag vor Heiligabend zwischen dem VfB und seinem Team steigt.

TV-Tipp Am 23. Dezember empfängt der VfB Stuttgart im DFB-Pokal den SC Freiburg. Das Erste zeigt live ab 20:15 Uhr (Anstoß: 20:45 Uhr) das Aufeinandertreffen der beiden Mannschaften aus dem Südwesten.

Freiburg auf Schalke, VfB empfängt Union

Vorher müssen die beiden Südwest-Klubs ihre Hürden in der Bundesliga nehmen. Während der SC bei "wütenden" Schalkern zu Gast ist, peilt der VfB Stuttgart gegen Union Berlin den ersten Heimsieg der Saison an.