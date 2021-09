Architektur ist nicht entscheidend - Christian Streich zum Abschied vom Dreisamstadion

Zum Abschied vom Freiburger Dreisamstadion macht sich auch SC-Cheftrainer Christian Streich seine Gedanken. Für ihn ist die Atmosphäre in einem Stadion entscheidender als die Architektur.

"Stadien, in denen die Stimmung nicht vergiftet ist, in denen die Leute den Spielern zugewandt sind, sind immer am eindrucksvollsten", sagte er im Interview der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung". Wenn dagegen Mannschaften ausgepfiffen würden und es zu Pöbeleien komme, "kann die Architektur noch so gut sein, dann sind das keine guten Stadien". Streich äußerte sich vor dem letzten Spiel seines Vereins im alten Dreisamstadion. Wenn etwas Neues beginne, gehe immer auch etwas verloren, erklärte er: "Wenn wir auf die Welt kommen, wissen wir alle irgendwann, dass auch wir verlorengehen." Zugleich würden auch mit der neuen Arena schon bald viele Erinnerungen verbunden sein, betonte der Fußballtrainer.

Lieber "bunt und zusammengewürfelt"

Moderne Stadien seien indes häufig austauschbar, fügte Streich hinzu. Ihm gefielen Naturplätze bisweilen besser als Stadien für 70.000 Menschen: "Einfach zwei Tore, irgendwo in einem Eck." Allzu viel Komfort könne schnell steril sein: "Diese Stadien, in denen an jedem Ort und an jeder Klobrille irgendwie so eine komische Corporate Identity dargestellt wird, mag ich nicht. Das Gleiche gilt für Leistungszentren, wo den Jungs eine Verbindung zum Klub in den Kopf reingehämmert werden soll, indem alles grün-weiß oder rot-schwarz sein soll." Er möge es lieber "bunt und zusammengewürfelt".