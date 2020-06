Christian Streich hat seinen Vertrag beim SC Freiburg verlängert. Wie sehr ihm der Verein am Herzen liegt, zeigte sich am Freitag auf der Pressekonferenz der Südbadener.

Streich trainiert die Profis des SC Freiburg seit Dezember 2011 und ist mit Abstand der dienstälteste Coach der Fußball-Bundesliga. Zuletzt hatte Streich, der am Donnerstag 55 Jahre alt geworden ist, im Februar 2019 bei den Freiburgern verlängert. "Wir arbeiten hier in einer besonderen Konstellation zusammen", wird Christian Streich in einem Tweet des Vereins zitiert. "Ich freue mich, mit den Jungs unsere Vorstellung von Fußball jeden Tag auf dem Platz weiter entwickeln zu können", heißt es weiter. Über die Laufzeit des neuen Kontrakts machten die Südbadener am Freitag wie gewohnt keine Angaben.

Auf der Pressekonferenz am Freitag sprach Christian Streich sehr emotional über seine Vertragsverlängerung – und kämpfte mit den Tränen.

In einem Interview auf der Homepage des SC Freiburg sagt Christian Streich weiter: "Für mich war es eine Selbstverständlichkeit, dass ich weitermache. Wir haben die Abmachung, dass wir so lange zusammen weitermachen, bis einer sagt, ich will es nicht mehr - entweder der Verein oder ich. Die Corona- Krise hat sicher dazu beigetragen, dass das zuletzt noch mehr außer Frage stand. Aber es war schon vorher klar, dass wir zusammen weitermachen."

Auf die Nachfrage, ob denn überhaupt verhandelt wurde, sagt der Cheftrainer des SC Freiburg:

"Nein, das war nicht nötig." Christian Streich

Trainerteam bleibt zusammen

Das Freiburger Trainerteam um Christian Streich, Patrick Baier, Lars Voßler, Florian Bruns, Andreas Kronenberg und Daniel Wolf bleibt damit zusammen. SC-Vorstand Jochen Saier sagt in der ofiziellen Mitteilung des Vereins: "Christian und sein Team arbeiten mit großer Qualität, Hingabe und Leidenschaft mit der Mannschaft und für unseren Verein."

Derzeit steht der Sport-Club auf Tabellenplatz acht und spielt am Samstag (15:30 Uhr) beim VfL Wolfsburg auch um die Chance, sich für die Europa League zu qualifizieren.