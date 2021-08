Jahr für Jahr die gleiche Verwunderung und Bewunderung: Christian Streich ist ja immer noch da. Fußball-Bundesligist SC Freiburg startet auch in die Saison 2021/2022 mit ihm als Trainer.

Diese Luxusdiskussion hätten andere auch gern: Geht Streich tatsächlich schon in seine elfte Saison? Oder ist es nicht eigentlich erst die zehnte? Der heute 55-Jährige wurde nach der Hinrunde der Saison 2011/12 vom Co- zum Cheftrainer befördert. Drücken wir es also einfach so aus: Christian Streich steht in seiner elften Saison als Cheftrainer an der Seitenlinie und startet zum zehnten Mal als Chef der Profis in die Saison.

Konstanz in Freiburg

Egal wie man es dreht und wendet, Freiburg hat das, wovon viele andere nur träumen: Konstanz auf der Trainerbank. Fast surreal im schnelllebigen Fußball-Geschäft. Nur nicht für die, die mit Christian Streich arbeiten. Wie Jochen Saier, seit fast 20 Jahren. Der heutige Sportdirektor war schon an Streichs Seite, als der noch A-Jugend-Trainer beim SC war: "Das ist eine unglaubliche Erfolgsgeschichte, da können wir uns nur gegenseitig beglückwünschen."

Verhandelt über Vertragsverlängerungen wird in Freiburg längst nicht mehr. "Wir haben die Abmachung, dass wir so lange zusammen weitermachen, bis einer sagt, ich will es nicht mehr - entweder der Verein oder ich", erklärte Streich im Februar, als die aktuelle Vertragsverlängerung bekannt wurde.

"Er hat den Verein geprägt!"

Wenn Streich an seine erste Pressekonferenz denkt, damals, nach seiner Beförderung vom Co- zum Cheftrainer im Dezember 2011, dann fällt ihm ein, dass er einen Schal um den Hals trug: "Irgendwie habe ich was gebraucht, was mich wärmt und was mir Schutz gibt." Aus dem zurückhaltenden Neuling im Profigeschäft von damals ist ein Medien-Liebling geworden: Geistreich. Interessiert. Einfühlsam. Attribute dieser Art fallen, wenn die Rede von Christian Streich ist. Für seine Spieler zählt das Gesamtpaket: "Wie viel Engagement, wie viel Kraft und wie viel Euphorie er immer da rein steckt [...]. Er kann uns weiter entwickeln, immer wieder aufs Neue." Wenn das ein gestandener Profi und italienischer Nationalspieler wie Vincenzo Grifo sagt, dann unterstreicht das diese Wertschätzung.

Radelnde Erfolgsgeschichte

Gerne wird die Geschichte erzählt, dass Christian Streich mit dem Fahrrad zum Stadion fährt. Bodenständigkeit lebt er vor, auch verbal. "Ich schaue hinten auf die Tabelle. Weil vorne interessiert sie mich nicht." Ein typischer Streich, wenn seine Mannschaft mal wieder gehyped wird. Die Realität hat ihm meist Recht gegeben. "Er trägt den Verein ein Stück weit mit und hat ihn geprägt in den letzten zehn Jahren", bringt es Kapitän Christian Günter auf den Punkt. Und das soll gerne noch so bleiben. "Wir sind froh, dass er so lange schon dabei ist und hoffen er macht noch ein paar Jahre."

Der Energiesparplan des Schwarzwald-Vulkans

Über Streichs Vertragslaufzeit wird traditionell nicht gesprochen. Zwischen den Zeilen sind immer wieder Hinweise versteckt. Beispiel Sportvorstand Jochen Saier: "In diesem Stadium geht’s einfach von Saison zu Saison, das hat er [Streich] auch öfters betont. Das ist die Frage der Energie." Seit Jahren schon wundern sich Beobachter, wie Christian Streich das aushält. Sich aushält, wenn er sich im Laufe eines Spiels dermaßen zu verausgaben scheint, dass sich nicht Wenige immer wieder Sorgen machen.

Den Spitznamen "Schwarzwald-Vulkan" hat er nicht ohne Grund erhalten. Aber der 55-Jährige hat sozusagen seinen eigenen Energiesparplan entwickelt. Urlaub wenn Urlaub ist, Pause, wenn z.B. Länderspielpause ist. Und Durchatmen gerne mal in der Natur. "Ich glaube, das macht er wirklich sehr gut", beobachtet auch sein Kapitän Christian Günter erfreut und fast schon umsorgend. "Das muss er auch machen, damit er da hoffentlich noch ein paar Jahre dranhängen kann. Und da ist er für sich auf einem guten Weg."