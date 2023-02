Christian Günter würde Karriere gerne beim SC Freiburg beenden

per Mail teilen

Kapitän Christian Günter würde seine Laufbahn irgendwann gerne beim SC Freiburg beenden.

"Zwar schließe ich nie etwas aus, aber ich glaube, jeder kann sich vorstellen, dass ich hier auch gerne meine Karriere beenden würde", sagte der Linksverteidiger in einem Interview des Magazins "Sports Illustrated". Der 29-jährige Nationalspieler steht beim Breisgauer Bundesligisten seit 2007 unter Vertrag und unterzeichnete im März 2021 ein weiteres Mal ein neues Arbeitspapier. Die Laufzeit des neuen Vertrages ist nicht bekannt.

"Für mich war nie etwas dabei, bei dem ich mir dachte: Das reizt mich jetzt total oder bringt mich sportlich extrem weiter", sagte Günter.

Liverpool würde Günter reizen

Ein Verein, bei dem der Linksverteidiger ins Grübeln kommen würde, ist der englische Spitzenklub FC Liverpool. "Der steht auch für Kontinuität", sagte der WM-Teilnehmer. "Ich würde lügen, wenn man sagen würde, ich schließe es von vornherein aus, falls ich die Chance bekäme, dort zu spielen. Mit so einem Verein könnte ich mich identifizieren. Ich bin aber sehr dankbar für meine Rolle beim SC. Wir sind in Freiburg zu Hause und glücklich."

Günter rät anderen Klubs zu Kontinuität

Günter und seine Familie fühlen sich wohl beim Sport-Club - was auch mit der Kontinuität im Verein zusammenhängt. "Ich will mir nicht anmaßen zu sagen, dass es bei den anderen nur falsch läuft. Aber ich glaube, dass es dem einen oder anderen Verein guttun würde, gewisse Dinge noch etwas differenzierter zu sehen, gerade was das Thema Kontinuität angeht", sagte Günter.

In Freiburg ist Trainer Christian Streich seit elf Jahren im Amt. In der Chefetage bestimmt Sportvorstand Jochen Saier seit zehn Jahren die Geschicke der Breisgauer.