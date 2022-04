Christian Günter - Freiburgs Rekord-Kapitän

Kapitän Christian Günter ist beim SC Freiburg im Dauereinsatz. Und Einsatz wird belohnt, in Form von Rekorden. Gegen den FC Bayern München kam der nächste Vereinsrekord für den Schwarzwälder dazu.

Christian Günter, Mister Zuverlässig. 107 Bundesliga-Spiele stand der 29-Jährige saisonübergreifend am Stück in der Startelf. Sein Geheimnis ist eine Mischung aus ein wenig Glück und ganz, ganz viel Trainingsfleiß und Einstellung zum Beruf. Für seinen langjährigen Cheftrainer Christian Streich, der Christian Günter schon bei den A-Junioren trainiert hat, ist das alles nicht besonders überraschend. Er kennt seinen bodenständigen und vereinstreuen Spieler bestens und schwärmt in höchsten Tönen von ihm. Christian Günter ist ein absolutes Vorbild in Sachen professioneller Einstellung und kaum einer in der Mannschaft puscht sein Talent so sehr ans Limit wie er.

Christian Günter entwickelte sich beim SC Freiburg zur Maschine

Natürlich gehört ein wenig Glück dazu, so lange verletzungsfrei zu bleiben. Keine Frage. Doch beobachtet man die körperliche Entwicklung des Linksverteidigers, stellt man schnell fest, dass aus dem anfangs eher schmächtigen Abwehrspieler eine richtige Maschine geworden ist. Und wer starke Bänder, Sehnen und Muskeln hat, ist eben widerstandsfähiger und nicht ganz so verletzungsanfällig. Auch die Athletik gehört zum professionellen Fußball dazu, das ist seit vielen Jahren bekannt.

Freiburgs Kapitän ist nicht nur ein Kraftpaket, sondern auch eine Mentalitätsbestie - stets hungrig, stets bescheiden. Ein Teamplayer, der auch mal klare Worte findet. Eben der perfekte Kapitän für eine Mannschaft wie den SC Freiburg.

Christian Günter träumt von der WM in Katar

Christian Günter scheint seit Jahren immer noch zulegen zu können, bei der EM 2021 stand er bei Joachim Löw im Kader und auch bei Bundestrainer Hansi Flick steht er nicht nur auf der Liste, sondern wie gegen Israel und die Niederlande im Nationaldress auf dem Rasen. Der Höhepunkt seiner Karriere scheint noch nicht erreicht – die Krönung wäre aber sicher die Nominierung für die WM in Katar. Und die Chance dabei zu sein, ist groß.

Der finale Weg des Christian Günter, der in Tennenbronn, in der Nähe von Villingen-Schwenningen begann. Dort ist er aufgewachsen, hier begann er mit vier Jahren Fußball zu spielen, parallel zum Verein natürlich auch auf den Straßen des Schwarzwaldes. Mit 13 der Wechsel in die Freiburger Fußballschule, Talent erkannt, Talent gefördert. Aber schon immer ein Arbeiter, der alles für seinen Sport tat. 2012 führte er die Freiburger A-Junioren als Kapitän zum DFB-Pokalsieg.

Der nächste Rekord für Christian Günter bem SC Freiburg

2012 sein Profi-Debüt, 2014 sein erstes Bundesligator für den SC Freiburg, dem Verein, dem er seit seiner Jugend treu geblieben ist. Inzwischen ist Christian Günter Rekord-Bundesligaspieler des SC Freiburg. 262 Spiele. Keiner hat mehr. Und seit der Partie gegen den Rekordmeister führt er auch die alleinige Liste der SC Spieler an, die am häufigsten gegen Bayern München spielten. 16 Mal lief er gegen den FCB auf. Ein Sieg und vier Unentschieden ( bitte eventuell anpassen nach dem Spiel!!! ) stehen in der Bilanz. Das kann sich sehen lassen.

Christian Günter, ein unglaublicher Sympathieträger, dem man es von Herzen gönnen würde, wenn er im November bei der WM in Katar dabei wäre.