Freiburgs Dauerläufer "Chicco" Höfler und der Traum von der Champions League

An diesem Samstag (15:30 Uhr / live in SWR1 Stadion) spielt der SC Freiburg bei Union Berlin. Es ist eine Art Endspiel um die Champions-League-Plätze. SWR Sport hat auch darüber mit Mittelfeldmann Nicolas "Chicco" Höfler gesprochen.

Preisfrage: Wer läuft und läuft und läuft? Antwort: Es ist in diesem Fall nicht der legendäre VW Käfer. Es ist Nicolas Höfler, der Mittelfeld-Marathonmann des SC Freiburg. Von allen nur "Chicco" genannt.

Seit seiner Rückkehr vor zehn Jahren von Erzgebirge Aue an die Dreisam ist der inzwischen 33-Jährige beim Sport-Club gesetzt. Seitdem spult der Dauerläufer in der Zentrale Kilometer um Kilometer ab. In dieser Saison bereits in 42 Pflichtspielen: 30 Mal in der Bundesliga. Fünfmal im DFB-Pokal. Siebenmal in der Europa League. Nicolas Höfler, der nimmermüde Abfangjäger im Breisgau.

SWR Sport: Chicco Höfler, ist denn bei dieser Dauerbelastung überhaupt noch genügend Benzin im Tank für den Drei-Spiele-Endspurt in der Bundesliga?

"Klar, der Körper ist gegen Ende der Saison leicht erschöpft. Aber da geht natürlich viel über den Kopf, über die Mentalität, über den letzten Willen. Wir sind extrem motiviert. Wir wollen das Beste aus uns rausholen und die letzten drei Spiele erfolgreich gestalten. Deshalb wollen wir das letzte Bisschen aus dem Kopf und aus dem Körper rausholen."

Wie wichtig ist in dieser Phase dosiertes Training, Regeneration und Reha-Maßnahmen?

"In den letzten Wochen kommt es definitiv auf die Trainingsdosierung an. Da wird natürlich ein bisschen etwas rausgenommen und geschaut, dass man abseits des Platzes die bestmögliche Regeneration erzielt mit viel Dehnen und Massage. Da sind wir alle gut vorbereitet und wissen was zu tun ist, um die letzten Körner rauszuholen."

Der SC Freiburg spielt eine phantastische Saison, statistisch die beste seit Einführung der Drei-Punkte-Regel. Zuletzt aber scheiterten Nicolas Höfler und der SC Freiburg gleich zweimal daheim an RB Leipzig. Im DFB-Pokal-Halbfinale gab es letzte Woche ein enttäuschendes 1:5, in der Bundesliga verloren die Breisgauer vier Tage später mit 0:1 und fielen vorerst raus aus den Champions-League-Rängen.

Aktuell steht der Sport-Club als Fünfter auf einer Europa-League-Platzierung, das internationale Geschäft ist in jedem Fall bereits fix für nächste Saison, zumindest die Teilnahme an der Conference League sicher. Noch aber lockt die Königsklasse des Fußballs. Umso wichtiger die Partie der Freiburger am Samstag (15.30 Uhr / live in SWR1 Stadion) beim mit 56 Zählern punktgleichen Vierten Union Berlin.

Was wird das für ein Spiel bei den "Eisernen" in Köpenick?

"Das wird natürlich ein Duell, in dem es um alles geht, wo jeder versucht das Letzte aus sich rauszuholen, das wird sehr intensiv. Gerade bei Union Berlin ist das Spiel immer sehr umkämpft, darauf müssen wir uns einstellen. Aber wir wissen, was uns erwartet. Es geht darum, wer länger durchhält, wer konsequenter in den Zweikämpfen ist und wer es am Schluss auch mehr möchte."

Mit 33 Jahren zum ersten Mal Champions League. Würde damit für Sie ein Traum in Erfüllung gehen?

"Das ist alles hätte, wäre, wenn. Natürlich möchte jeder Fußballer das Maximale erreichen. Und klar, das wäre dem Maximum sehr nahe. Aber ich bin kein Fan davon, im Vorhinein darüber zu reden und hintenraus stimmt die Leistung dann nicht. Mir ist es lieber, wir gehen das Spiel am Samstag erfolgreich an. Und wenn wir das gewinnen können, dann können wir mehr darüber reden. Vorher ist das für mich schierig, über das Thema zu sprechen."

Wir sehr habt Ihr Blut geleckt, gerade in den Spielen wie gegen Juventus Turin?

"Gerade die Saison mit den internationalen Spielen war ein Highlight für uns alle. Wer das einmal miterlebt hat, der möchte das wieder. International sind wir ja schon qualifiziert. Und da strebt jeder Fußballer nach dem Höchsten."

Als damals 15-Jähriger kam der in Überlingen am Bodensee geborene Nicolas Höfler 2005 vom SC Pfullendorf in die Fußballschule des SC Freiburg, etablierte sich in der Folge erst in der Jugend und dann im Profi-Team der Breisgauer. Von 2011 bis 2013 holte er sich als Jungprofi wichtige Spielpraxis in Aue im Erzgebirge, ehe er danach in Freiburg so richtig durchstartete. Inzwischen stehen insgesamt 300 Pflichtspiele zu Buche. Nicolas Höfler, oder: Ein halbes Leben beim Sport-Club. Nach seiner erneuten Vertragsverlängerung Ende November letzten Jahres, bezeichnete ihn Sportvorstand Jochen Saier als "Anker und Taktgeber im Mittelfeld".

Ihre Profi-Karriere begann in Freiburg. Endet sie auch hier?

"Die Wahrscheinlichkeit ist sehr sehr hoch, dass das Ende beim Sport-Club sein wird. Momentan kann ich mir nichts Anderes vorstellen. Aber der Fußball ist schnellebig, deshalb möchte ich nichts Endgültiges sagen. Aber ich fühle mich wohl, und meine Traumvorstellung ist es in jedem Fall, meine Karriere beim SC zu beenden."

Bis dahin, wann immer das auch sein wird, spult Nicolas "Chicco" Höfler an der Dreisam weiter seine Kilometer ab. Im besten Fall nächste Saison auch in der Champions League.