Vincenzo Grifo lässt den SC Freiburg gegen Heidenheim jubeln

Der SC Freiburg feiert einen Arbeitssieg und bleibt oben dran. Für den 1. FC Heidenheim bleibt die Lage im Abstiegskampf kritisch.

Der SC Freiburg hat das Bundesligaspiel gegen den 1. FC Heidenheim mit 1:0 (1:0) gewonnen. Vincenzo Grifo markierte in der 30. Minute das Tor des Tages für den Sport-Club.

Freiburg steht nach dem Sieg zumindest vorübergehend auf Platz sechs. Die Heidenheimer verharren nach der vierten Niederlagen in Folge auf Relegationsplatz 16. "Für mich war es in der zweiten Halbzeit, aber auch schon in der ersten Hälfte, ein ausgeglichenes Spiel mit einem Tick mehr Effektivität bei Freiburg", sagte FCH-Trainer Frank Schmidt im Sportschau-Interview. "Für Freiburg war es ein Arbeitssieg, für uns war es eine Arbeitsniederlage."

Matchwinner Grifo freute sich nach dem Schlusspfiff über die drei Punkte. "Wir sind überglücklich. Es war ein hartes Stück Arbeit, da war sehr viel Kampf dabei", sagte der 31-Jährige. "Ein 1:0 ist für die Zuschauer sicher nicht das schönste Spiel, aber für uns war es sehr wichtig."

Föhrenbach muss raus, Grifo mit Köpfchen

Das Spiel begann mit einer Schrecksekunde für den FCH. Nach einem Freiburger Stürmerfoul war die Partie in der 4. Minute unterbrochen, Maximilian Eggestein drosch den Ball dennoch aufs Tor. Jonas Föhrenbach hatte sich bereits abgewendet und wurde mit voller Wucht getroffen. Der Heidenheimer Linksverteidiger ging benommen zu Boden und musste behandelt werden. Nach einigen Minuten ging es schließlich für den 29-Jährigen weiter.

Die Gäste überzeugten anschließend in der Anfangsphase mit einer konzentrierten Vorstellung und zeigten durchaus Offensivgeist. Große Torchancen ergaben sich für beide Teams zunächst nicht. Nach 20 Minuten war dann Schluss für den angeschlagenen Föhrenbach, Marnon Busch ersetzte ihn.

Die Freiburger übernahmen nun die Kontrolle im Europa-Park-Stadion. Zunächst vergab Eren Dinkci aus aussichtsreicher Position das Heidenheimer Tor knapp (27.). Kurz darauf schlugen die Gastgeber dann zu. Ritsu Doan wurde von Busch nicht entscheidend gestört und flankte gefühlvoll auf den Kopf von Grifo, der aus kurzer Distanz einköpfte. Es war der sechste Saisontreffer des Offensivspielers.

Die Führung verlieh dem Freiburger Spiel Sicherheit. Die Heidenheimer Offensive um Neuzugang Budu Zivzivadze zeigte sich bemüht, kam aber überhaupt nicht in Abschlusspositionen. Kurz vor dem Halbzeitpfiff verpasste Adrian Beck eine Flanke am langen Pfosten, folgerichtig ging es mit der knappen Freiburger Führung in die Kabinen.

Traoré trifft für Heidenheim den Pfosten

FCH-Trainer Frank Schmidt reagierte zur Pause und brachte mit Marvin Pieringer eine zweite Spitze. Die erste Gelegenheit im zweiten Abschnitt gehörte aber den Gastgebern: Grifo wurde von Dinkci bedient, Keeper Kevin Müller wehrte den Abschluss zur Ecke ab (50.). Auf der anderen Seite bot sich Omar Traoré die Chance zum Ausgleich. Der Rechtsverteidiger nahm einen abgewehrten Ball und zielte wuchtig aufs lange Eck. Der Schuss aus 20 Metern klatschte an den Pfosten (54.). Zwei Minuten später blockte Eggestein Jan Schöppners Abschluss im letzten Moment.

Der FCH war nun gut drin im Spiel und machte Druck. Eine weite Flanke brachte Zivzivadze per Kopf aufs kurze Eck, wo sich Freiburgs Keeper Noah Atubolu auf dem Posten zeigte (59.). Auf der Gegenseite fand der eingewechselte Junior Adamu seinen Meister in Torhüter Müller (68.). Kurze Zeit verpasste Doan die Vorentscheidung, als er eine Flanke von Merlin Röhl per Linksschuss an die Latte setzte (70.).

Die große Schlussoffensive der Heidenheimer blieb zunächst aus. Stattdessen setzte sich Doan auf der rechten Seite durch, seine Hereingabe fand aber keinen Abnehmer (80.). Für die Heidenheimer hatte Paul Wanner die letzte Möglichkeit, seinen strammen Distanzschuss lenkte Atubolu übers Tor. Der Sport-Club konnte den knappen Vorsprung bis zum Schlusspfiff sicher verwalten.

Freiburg reist nach Hamburg, Heidenheim nach Dänemark

Der SC Freiburg tritt am kommenden Samstag (15.02.2025) beim FC St. Pauli. Für den FCH steht bereits drei Tage zuvor das Playoff-Hinspiel in der Conference League beim FC Kopenhagen an. Am Sonntag empfangen die Heidenheimer dann um 19:30 Uhr den 1. FSV Mainz 05.