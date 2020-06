Der SC Freiburg spielt eine starke Saison in der Bundesliga. Nach der Niederlage beim FC Bayern ist der Einzug in die Europa League aber verpasst. Trainer Christian Streich zieht ein Fazit.

Christian Streich wirkte erst einmal frustriert. Die Europa League als ein Muss würde der Trainer des SC Freiburg nie ausgeben. Die Chance darauf hatte ihn nie euphorisch werden lassen. Als nach dem 1:3 beim Serienmeister FC Bayern München dann aber feststand, dass die Badener die Plätze sechs oder sieben nicht mehr erreichen können, verbarg Streich seine Enttäuschung nicht.

"Wir spielen eine außergewöhnliche Saison und haben viel - aber wir wollten alles. Und das haben wir jetzt nicht", sagte der 55-Jährige. Weil die Konkurrenten VfL Wolfsburg und die TSG Hoffenheim ihre Partien am Samstag gewannen, haben die Freiburger keine Chance mehr auf die Qualifikation zur Europa League. Das Saison-Finale gegen den FC Schalke 04 am kommenden Samstag wird dahingehend bedeutungslos, die Breisgauer können nur noch Platz acht absichern.

Saisonziel Klassenerhalt deutlich übertroffen

"Der Traum ist ausgeträumt", sagte Torhüter Alexander Schwolow enttäuscht. Das Hadern dürfte sich allerdings in den kommenden Tagen legen. Denn der Sport-Club kann zu recht bilanzieren, eine sehr gute Saison gespielt zu haben haben. Mit dem offiziellen Ziel, die Klasse zu halten, waren die Badener in die Spielzeit gestartet. Mit dem Abstiegskampf hatten sie nie etwas zu tun. Sie mussten nicht zittern, auch in der kommenden Saison zu den 18 Erstligisten zu zählen.

Dass die Breisgauer im Gegensatz dazu überhaupt bis zum vorletzten Spieltag im Rennen um die Europapokal-Plätze mitmischten, kam überraschend, eher ungewollt und zufällig. Denn auch die Konkurrenten hatten immer wieder gepatzt. In München war nun der Treffer von Lucas Höler (33. Minute) und eine Leistungssteigerung in der zweiten Hälfte für Freiburg zu wenig. Für den Meister trafen Joshua Kimmich (15.) und Robert Lewandowski (24./37.).

Der Kader ist in der Breite stärker besetzt

"Wir haben alles gegeben. Leider sind wir der verdiente Verlierer", bilanzierte Streich. Dass die Europa League auch eine zusätzliche Belastung gewesen wäre, vor deren Folgen er zuletzt noch gewarnt hatte, tröstete ihn zunächst nicht. "Wir sind jetzt von der Breite her so aufgestellt gewesen, dass wir auch die englische Woche jetzt gut bewältigen konnten. Das wäre in anderen Jahren so nicht möglich gewesen", sagte er. 2017 hatte der SC zuletzt die Qualifikation zur Europa League erreicht, war aber gescheitert und kämpfte nach der komplizierten Vorbereitung anschließend gegen den Abstieg.

In der Tat ist Streichs Aufgebot in dieser Saison aber so breit und ausgeglichen wie noch nie. "Es ist etwas am Entstehen", sagte Schwolow. "Wir haben jetzt eine sehr, sehr gute Mannschaft. Wir können hoffen, dass die Mannschaft so zusammenbleibt." Allerdings zählt Schwolow zu den begehrtesten Spielern im Kader, die das Interesse größerer Klubs auf sich ziehen. Ob die Nationalspieler Robin Koch und Luca Waldschmidt im Breisgau zu halten sind, ist auch fraglich.