SC Freiburg freut sich über Saisonstart und Europa-League-Auslosung

Mit dem Sieg gegen den VfL Bochum hat der SC Freiburg neun Punkte in vier Bundesliga-Partien geholt. Die Freiburger sind zufrieden - und freuen sich auf die Europa League.

"Es war unfassbar wichtig, dass wir jetzt vor den ganzen englischen Wochen neun Punkte haben", sagte Abwehrspieler Matthias Ginter nach dem knappen 1:0-Erfolg gegen den VfL Bochum: "Wir sind überglücklich, dass wir gewonnen haben." Gerade wenn die Europapokalspiele beginnen, seien solche "Abwehrschlachten wie gegen Stuttgart oder gegen Bochum" nicht immer möglich. Auch wenn es erstmal nur sechs Spiele mehr seien, würden es anstrengende Wochen. "Das wird schon hart, aber das hat sich die Mannschaft letztes Jahr hart erkämpft, wir freuen uns drauf", sagte Ginter. Spielen sei "sowieso besser als Training".

Freiburgs Grifo mit einem besonderen Tor

Das Siegtor erzielte wie schon gegen den VfB Stuttgart Vincenzo Grifo in der 48. Minute. Bochums Torhüter Manuel Riemann avancierte zur tragischen Figur. Der 33-Jährige verursachte zunächst einen Elfmeter, als er den Ball fallen ließ und anschließend Roland Sallai an der Hose zu Boden zog. Den Strafstoß von Grifo wehrte Riemann genauso wie dessen anschließenden Kopfball noch ab, beim dritten Versuch des Italieners war er aber machtlos. Für Grifo war es ein besonderes Tor: Er hat damit gegen alle aktuellen Bundesligisten getroffen. "Das ist außergewöhnlich, aber er ist auch ein toller Spieler", lobte Trainer Christian Streich. "Er ist ein ganzheitlicher Spieler geworden, weil er verstanden hat, dass man in beide Richtungen, offensiv und defensiv, alles einbringen muss, um ein kompletter Spieler zu werden. Er hat es von innen heraus angenommen und ist deshalb nochmal viel besser geworden."

SC Freiburg vergibt viele Chancen

Das Spiel hatte sich in der ersten Hälfte zu einer Rutschpartie entwickelt. Saubere Pässe waren wegen des Gewitters über dem Europa-Park Stadion beinahe unmöglich. "Kurzzeitig waren wir davon überrascht. Ich habe mich auch noch nie in der Halbzeit komplett umgezogen, aber man lernt immer wieder Neues dazu", sagte SC-Stürmer Michael Gregoritsch. Froh war er darüber, dass der Platz nicht zu sehr unter dem Regen gelitten hatte und nach der Pause Kombinationsspiel ermöglichte. Er und seine Freiburger Mitspieler vergaben eine Reihe guter Chancen, auch weil Riemann stark parierte. Das Spiel blieb deshalb bis zum Schluss spannend. "Er hält einige richtig gut. Aber wir müssen die Torchancen nutzen, damit wir am Ende nicht zittern müssen. Trotzdem sind wir sehr zufrieden", sagte Gregoritsch.

Streich und Co freuen sich über Europa-League-Auslosung

Für Neuzugang Gregoritsch war es der erste Heimsieg mit seinem neuen Team. Von der Stimmung im Europa-Park Stadion zeigte er sich beeindruckt. "Unglaublich, sowas habe ich eigentlich noch nie erlebt, dass das ganze Stadion am Ende mitklatscht." Umso mehr freut er sich auf die anstehenden Europa-League-Spiele. Freiburg trifft auf Olympiakos Piräus (Griechenland), Qarabag Agdam (Aserbaidschan) und den FC Nantes (Frankreich). "Wir haben drei super Lose gekriegt. Wir haben drei super Reisen. Der Fokus liegt darauf, dass wir weiterkommen wollen." Noch mehr hat sich der Österreicher aber ein anderes Los gewünscht. "Ich hätte mich noch einen Ticken mehr gefreut, wenn wir Sturm Graz gekriegt und in meiner Heimat gespielt hätten. Die wurden leider eins zu früh gezogen", sagte Gregoritsch schmunzelnd.

Freiburg startet mit Heimspiel in die Europa-League

Christian Streichs Wunsch hingegen wurde erfüllt. Vor der Auslosung hatte er gesagt: "Ich habe etwas übrig für Stadien, in denen ich noch nie war. Aserbaidschan wäre zwar weit weg und mit Fliegen verbunden. Aber ich war dort noch nie." Die Reise in die Aserbaidschans Hauptstadt Baku, in der die Freiburger gegen Qarabag Agdam antreten, ist mit rund 3.400 Kilometern Luftlinie die längste des Sport-Clubs. Streich freut sich auch auf die anderen beiden Gegner: "Tolles Stadion in Piräus, wahnsinnige Atmosphäre. Nantes, französischer Klub unten am Atlantik, toll!"

Der SC beginnt die Gruppenphase mit einem Heimspiel. Die Freiburger empfangen zum Auftakt der Gruppe G am 8. September (21:00 Uhr) Qarabag Agdam. Das geht aus dem von der Europäischen Fußball-Union (UEFA) veröffentlichten Spielplan hervor. Auf die großen Namen, hatte Torhüter Mark Flekken angekündigt, treffe man dann in den K.o.-Runden. Streich sagte dazu nur: "Sein Wort in Gottes Ohr."