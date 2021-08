Der SC Freiburg hat den VfB Stuttgart in einem spektakulären Spiel geschlagen und gleich zwei Vereinsrekorde gebrochen. Die Breisgauer bleiben aber Bescheiden.

Wer Christian Streich unmittelbar nach dem 3:2-Sieg in Stuttgart beobachtete und ihm dann, einige Minuten später, bei der Pressekonferenz zuhörte, der konnte den Eindruck gewinnen, dass in Freiburgs Trainer Herz und Verstand gegeneinander ankämpften.

Direkt nach dem Schlusspfiff hatte sich das Herz durchgesetzt. Wild hüpfend und mit geballter Faust war Streich seinen Spielern entgegengerannt. Auf der Pressekonferenz dann wich die Euphorie der rationalen Analyse. Streich, den Kopf leicht gesenkt und mit nahezu regungsloser Mimik, sagte : "Wir haben drei Spiele und sieben Punkte und so weit rechnen kann ich, dass ich ungefähr weiß, wie viel Punkte wir brauchen, dass wir ein weiteres Jahr in der Bundesliga spielen können und dürfen."

Historischer Start

Sieben Punkte nach drei Spielen bedeuten aber auch den erfolgreichsten Saisonstart der Vereinsgeschichte, an dem Streich dank seines Gespürs maßgeblichen Anteil hat. Er verriet: Erst nach langem Hin und Her hätte er sich mit seinen Assistenten am Freitagabend auf eine Taktik für das Baden-Württemberg-Duell festgelegt. "Zum Glück haben wir uns so entschieden", sagte Streich mit Blick auf die Ausrichtung seiner Mannschaft. "Sonst wäre der Woo-yeong vielleicht draußen gewesen, wenn man ehrlich ist."

Jeongs Rekord-Doppelpack

Eben jener Woo-yeong Jeong war es, der die Freiburger bereits nach neun Minuten zum 2:0 geköpft und geschossen hatte. Der 21-Jährige hat damit einen weiteren Vereinsrekord aufgestellt. Der Südkoreaner ist der erste Spieler des SC, dem innerhalb der ersten 10 Minuten eines Bundesligaspiels ein Doppelpack gelingt. "Ein ganz toller Mensch", sagte Streich über ihn. Jeong habe unbedingt zu den Olympischen Spielen gewollt, wurde aber nicht nominiert. "Eine große Enttäuschung" sei das für Jeong gewesen, sagte Streich.

Streich zieht den Hut

Mit Spielern wie Jeong und Lucas Höler, der das 3:0 erzielte, sei es eine große Freude. Nicht nur wegen der Tore, sondern weil beide viel laufen, der Mannschaft enorm helfen würden. "Da kann ich nur den Hut ziehen. Es macht mir große Freude, mit so jungen Leuten arbeiten zu dürfen."

Freiburg war furios gestartet, traf drei Mal in den ersten 30 Minuten. Leidenschaftlich kombinierten sie sich vor allem über die Flügel durch die Stuttgarter Defensive, führten die Schwaben nahezu vor. Dann kam der VfB durch Tore von Konstantinos Mavropanos und Hamadi Al Ghaddioui noch vor der Pause zurück ins Spiel. Im zweiten Durchgang waren die Stuttgarter überlegen, Freiburg verteidigte aber weitgehend geschickt und rettete das 3:2 über die Zeit.

"Wir hatten das Glück auf unserer Seite", sagte Streich bescheiden. Das Herz auf dem Platz und der Verstand bei der Analyse sind es, die den SC Freiburg so erfolgreich machen.