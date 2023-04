Schafft es der SC Freiburg tatsächlich in die Champions League?

Der SC Freiburg liefert sich einen Dreikampf mit Union Berlin und RB Leipzig um zwei Champions-League-Plätze. Das Restprogramm hat es in sich, doch die Breisgauer haben gute Chancen.

Während an der Bundesliga-Spitze Borussia Dortmund und der FC Bayern München den Meistertitel ausfechten, geht es für Freiburg, Union und Leipzig um den lukrativen Einzug in die Königsklasse.

Für die Breisgauer wäre es es die Krönung einer jetzt schon beeindruckenden Saison mit dem Einzug ins Halbfinale des DFB-Pokals (2. Mai ab 20:45 Uhr gegen Leipzig) und ins Achtelfinale der Europa League, wo erst Juventus Turin Endstation war.

Nun also der Schlussspurt in der Bundesliga. Ein Blick auf die Tabelle und das Restprogramm verraten, dass die Mannschaft von Trainer Christian Streich gute Chancen auf den ganz großen Wurf hat.

Das Restprogramm des SC Freiburg

1. FC Köln



Bei der Partie in Köln (29. April um 15:30 Uhr) geht der Sport-Club favorisiert ins Spiel. Die Gastgeber hatten zuletzt beim 3:1 in Hoffenheim ihre sportliche Krise beendet und haben den Klassenerhalt praktisch sicher. Kapitän Jonas Hector gab nach der Begegnung sein Karriereende im Sommer bekannt. In Köln werden sie froh sein, wenn diese Saison abgehakt ist.

RB Leipzig



Crunchtime! Vier Tage nachdem Freiburg und Leipzig den ersten Teilnehmer des DFB-Pokalfinals ausgespielt haben werden, treffen die Teams erneut aufeinander (6. Mai um 15:30 Uhr). Die aktuelle Form spricht auch hier hauchzart für die Freiburger, zeigten die Leipziger zuletzt doch recht wechselhafte Leistungen.

Union Berlin



Crunchtime, die zweite! Freiburg gastiert bei Union Berlin, und damit beim zweiten direkten Konkurrenten. Die Eisernen machten zuletzt den stabilsten Eindruck des Trios. Die Trauben dürften an diesem Tag (13. Mai um 15:30 Uhr) sehr hoch hängen. Doch schon ein Punkt könnte ganz wichtig werden.

VfL Wolfsburg



Mit den Wölfen erwartet der Sport-Club am 19. Mai ab 20:30 Uhr den nächsten starken Gegner im Europa-Park Stadion. Die Ansetzung könnte zum psychologischen Vorteil werden. Freiburg bietet sich die Chance, am vorletzten Spieltag am Freitagabend vorzulegen und die Konkurrenz aus Leipzig und Berlin so am Wochenende unter Druck setzen.

Eintracht Frankfurt



Am letzten Spieltag gastiert Freiburg bei den Hessen, die nach starken Vorjahren in dieser Saison hinter den Erwartungen zurückgeblieben sind und die europäischen Plätze diesmal wohl verpassen. Spielerisch gehört die Eintracht dennoch zu den stärkeren Teams der Liga. Die Partie am 27. Mai fällt unter die Kategorie "schwer, aber nicht unlösbar".

Mit 53 Punkten steht der Sport-Club aktuell auf dem vierten Platz. Ob es am Ende zum Einzug in die Champions League reicht, hängt vor allem am Ausgang der Duelle gegen die direkten Konkurrenten ab. Wen dieses Duo außer dem SC noch vor der Brust hat, sehen Sie ...

... im Restprogramm von Union Berlin und RB Leipzig