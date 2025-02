Neuzugang Jan-Niklas Beste rückt womöglich in Freiburgs Startelf

Der SC Freiburg tritt am Samstag beim FC St. Pauli an. Ein Winter-Neuzugang könnte in den Fokus rücken.

Im Auswärtsspiel bei Aufsteiger FC St. Pauli könnte Winter-Neuzugang Jan-Niklas Beste zum ersten Mal in der Startelf des SC Freiburg stehen. "Er ist eine Option, um zu beginnen, und er hat eine Qualität, die unserem Spiel helfen kann", sagte Trainer Julian Schuster vor der Partie am Samstag (15:30 Uhr im Liveticker und Audiostream auf sportschau.de ). Beste war beim 1:0 gegen seinen Ex-Club Heidenheim in der Schlussphase erstmals nach seinem Wechsel von Benfica Lissabon zum Sport-Club eingewechselt worden. Der 26-Jährige kam für Ritsu Doan in die Partie gekommen. Obwohl der SC-Coach sowohl Vincenzo Grifo als auch Doan gute Leistungen im jüngsten Heimspiel attestierte, könnte es deshalb sein, dass "einer trotzdem nicht starten darf". Kübler fällt weiter aus Auf der Rechtsverteidigerposition ist der Konkurrenzkampf hingegen erst einmal verschoben. Kiliann Sildillia wird seinen Platz nach zwei guten Spielen sicher behalten, da Lukas Kübler nach einem Infekt weiter ausfällt. Michael Gregoritsch ist hingegen nach einem Infekt wieder zurück im Training. Max Rosenfelder hat seine muskulären Probleme überwunden und steht ebenfalls in Hamburg zur Verfügung. Freiburg stabilisiert sich Der Sport-Club hat gegen den Kiez-Club noch eine Rechnung zu begleichen. Denn er kassierte gegen ihn die einzige Heimniederlage der Hinrunde, und die fiel mit 0:3 deutlich aus. "Da haben sie uns wirklich eiskalt erwischt. Das wollen wir auf jeden Fall besser machen und dort natürlich die maximale Punktzahl holen», sagte SC-Kapitän Christian Günter. Fünf Gegentore hatten sich die Freiburger in Leverkusen kurz vor Weihnachten eingefangen. In einer Serie von vier Spielen dann insgesamt 15 Gegentore kassiert. Nun haben sie sich zuletzt mit zwei 1:0-Siegen in Bochum und gegen Heidenheim stabilisiert.

Sendung am Sa. , 15.2.2025 14:00 Uhr, Stadion, SWR1 Rheinland-Pfalz