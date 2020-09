Nico Schlotterbeck trifft am Samstag mit dem SC Freiburg auf Union Berlin und seinen Bruder Keven. Große Vorfreude kommt angesichts des Bruder-Duells jedoch nicht auf.

Nico und Keven Schlotterbeck treffen sich am Samstag in Berlin zum Familien-Zwist, ganz offiziell, mitten in Köpenick, an der alten Försterei. Wenn nämlich der SC Freiburg zum Auswärtsspiel zu Union Berlin fährt, stehen sich die beiden Brüder erstmals als Gegner gegenüber. So richtig Bock hat der Freiburger Nico Schlotterbeck jedoch nicht: "Freuen ist ein bisschen unglücklich. Wenn wir gewinnen, ist er unglücklich; wenn er gewinnt, sind wir unglücklich - ich bin da so ein wenig zwiegespalten", sagte der 19-Jährige im Gespräch mit SWR Sport. Schon zwei Wochen später treffen die beiden im DFB-Pokal erneut aufeinander.

Berlin oder Freiburg - Hauptsache Schlotterbeck

Für den Rest der Familie seien die beiden Bruder-Duelle jedoch eine große Sache: "Die ganze Familie freut sich natürlich. Viele werden auch ins Stadion kommen, wenn wir beide aufeinander treffen." Im Interview mit dem Kicker sagte der Innenverteidiger des SC Freiburg, er wisse nicht, wem die Eltern die Daumen drücken. Mit Trikots seien sie jedenfalls bestens ausgerüstet. Union-Verteidiger Keven Schlotterbeck sieht den Familien-Frieden vor ihrem ersten Bruder-Duell in der Fußball-Bundesliga nicht gefährdet. Für ihren Vater "wäre es wohl am besten, wenn es unentschieden ausgeht und beide Jungs gut spielen", sagte Keven. Zumindest im DFB-Pokal fällt diese Option weg.

Bis zum Sommer waren beide Abwehrspieler noch gemeinsam in Freiburg aktiv, doch Keven wurde für die laufende Spielzeit an den Aufsteiger aus der Hauptstadt ausgeliehen. "Nur früher im Garten" hätten sie bislang gegeneinander gespielt, sagte Nico und ergänzte: "Da wurde viel gegrätscht." Während der Vater sie immer angestachelt hätte, musste die Mutter schlichten. "Die musste uns einfangen. Da hatte sie es schwer mit uns Dreien", sagte Keven, der bislang in vier Partien für den Tabellen-16. Union zum Einsatz kam. Nico lief bei den Viertplatzierten Freiburgern in dieser Saison drei Mal auf. Doch nach einem guten Saison-Auftakt mit drei Startelf-Einsätzen in Folge ist er nach der Niederlage gegen den 1. FC Köln erstmal wieder ins zweite Glied gerückt.

Die "Bazille" scheint erwachsen

Das Verhältnis der Brüder sei mittlerweile "sehr gut", sagte Keven. Früher sei das durchaus anders gewesen. "In den vergangenen Jahren hat er sich stetig gesteigert und ist immer netter zu mir geworden. Früher war er eine kleine Bazille, kann man sagen", sagte der 22-Jährige Keven über Nico: "Aber er ist erwachsen geworden."