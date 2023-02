"Nie mehr zweite Liga": Reifer SC Freiburg darf von der Königsklasse träumen

Der SC Freiburg feiert den ersten Bundesliga-Auswärtssieg im Jahr 2023. Die Breisgauer bleiben bescheiden, dürfen aber träumen.

Im Jubel über das Ende der Auswärtsmisere schmetterten die Freiburger Fans mit Sinn für Humor einen Klassiker. "Nie mehr zweite Liga", schallte den Spielern des SCF aus dem Gästeblock des Ruhrstadions entgegen. Nach dem 2:0 beim VfL Bochum hat das Team von Trainer Christian Streich 40 Punkte und damit die nach einer alten Fußballweisheit benötigte Marke für den Klassenerhalt erreicht. Allerdings schon nach 21 Spielen, weswegen der direkt folgende Song der Anhänger deutlich näher an der Freiburger Wirklichkeit lag als der Abstiegskampf. "Auf, auf, auf in die Champions League", sangen sie.

Lohn für ihre Arbeit könnten die Freiburger in dieser Saison tatsächlich in Form der Champions-League-Qualifikation erhalten. Platz vier und nur drei Punkte weniger als der FC Bayern München: Allein das zeigt die Qualität und Konstanz des SCF. In Bochum ließ Freiburg am Samstag einige Eigenschaften einer echten Spitzenmannschaft erkennen.

Gregoritsch und Höler treffen für den SC

Der SCF war in den entscheidenden Phasen effizient vor dem Tor, hielt gegen kämpferisch starke Bochumer mit voller Einsatzbereitschaft dagegen und nutzte die Fehler des Gegners konsequent aus. Michael Gregoritsch (39. Minute) und Lucas Höler (51.) erzielten die Tore für die Gäste.

"Wir haben am Ende gewonnen. Ich denke, nicht unverdient. Aber wir haben von der ersten Minute voll dagegen gehalten. Wir haben genau gewusst, was auf uns zukommt", sagte Streich im ARD-Interview.

Höler: War nicht einfach und souverän

Auch Torschütze Höler stellte heraus, wie hart der Erfolg erarbeitet war. "Wenn man das Ergebnis sieht, dann denkt man, es war souverän. Wir haben unglaublich viel investiert. Wir wussten, dass heute nicht viel Fußball gespielt wird, sondern viel über Kampf geht. Aber das haben wir voll angenommen und dann auch verdient gewonnen. Aber einfach und souverän war es nicht, auch weil wir viele Chancen zugelassen haben und einen sehr guten Torhüter hinten drin hatten", sagte Höler.

Wer nach einem durchwachsenen Start ins Jahr 2023 von einem Einbruch des Streich-Teams gerechnet hatte, sieht sich spätestens jetzt getäuscht. Auch auf fremdem Platz lieferten die Freiburger nach zuvor drei Niederlagen in der Bundesliga mit insgesamt 2:14 Toren nun wieder.

Freiburg besteht bei heimstarken Bochumern

In Bochum wartete auf Streichs Mannschaft zudem ein sehr heimstarkes Team. Alle fünf Bundesliga-Spiele vor eigenem Publikum unter Trainer Thomas Letsch hatte der VfL zuvor gewonnen.

Bevor die Freiburger am kommenden Sonntag Bayer Leverkusen empfangen und den nächsten Schritt Richtung Königsklasse machen wollen, freuen sie sich auf die Auslosung des Europa-League-Achtelfinales am Freitag.