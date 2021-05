12. April 2000: An einem Mittwochabend empfängt der SC Freiburg im Dreisamstadion den FC Bayern München. In der 90. Minute wird Bayern-Keeper Oliver Kahn kurz vor der Ausführung eines Abstoßes von einem Golfball getroffen, den ein 16-jähriger Freiburger Fan in Richtung des Nationaltorhüters geworfen hatte. Eine klaffende Wunde an der Schläfe ist deutlich zu sehen, später muss sie mit zwei Stichen genäht werden. Die Bayern gewinnen das Spiel mit 2:1, im Gedächtnis blieb aber vor allem der Golfball-Wurf.

Imago IMAGO / Pressefoto Baumann