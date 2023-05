Aufstieg 1993 in Bildern - Der Weg des SC Freiburg in die Bundesliga

Volker Finke brachte neue Ideen ein. Beispielsweise teilte er das Spielfeld in Zonen ein, für die seine Spieler je nach Position verantwortlich waren. Dass ein Akteur seinen Gegenspieler übers ganze Feld verfolgt, wie in Zeiten der Manndeckung üblich, war bei Finke verpönt. "Übergeben" hieß das Zauberwort. Finke forderte Überzahl in Ballnähe und führte das Kurzpassspiel ein. Das "Dream Team", wie es von Medien bezeichnet wurde, verzückte die Zuschauer.