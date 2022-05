Papiss Demba Cissé (für zwölf Millionen zu Newcastle Utd): Der französische Stürmer erzielte in der Saison 2010/11 insgesamt 22 Tore in 32 Bundesliga-Spielen. Bis heute hat kein Freiburger Profi mehr Tore in einer Saison geschossen. Im Januar 2012 wechselte Cissé in die Premier League zu Newcastle, wodurch Freiburg erstmals die Zehn-Millionen-Euro-Marke bei einem Transfer knackte.

imago images IMAGO / Jan Huebner