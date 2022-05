Dramatische Finalniederlage: Freiburgs Pokalabend in Bildern

Schon vor dem Spiel herrscht in Berlin eine ausgelassene Fußball-Stimmung. Rund 10.000 Freiburger Anhänger treffen sich am Nachmittag am Theodor-Heuss-Platz, um von dort aus gemeinsam in einem Fanmarsch zum Berliner Olympiastadion zu ziehen.

SWR Anita Westrup