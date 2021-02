Christian Streich mit Jupp Heynckes, dem damaligen Trainer des FC Bayern München. In der Bundesligasaison 2012/2013 lieferte Streich das beste Bundesligaergebnis seiner Karriere ab. Platz fünf hieß es für den SC Freiburg am Ende der Saison. Nur einmal in der Geschichte des Vereins konnten sich die Freiburger besser platzieren.