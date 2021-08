Nach etwas weniger als einem Jahr verlässt Mittelfeldspieler Baptiste Santamaria den SC Freiburg und wechselt zu Stade Rennes. Der 26-Jährige war erst vor der Saison 2020/2021 aus Angers zu den Breisgauern gewechselt.

Rund zehn Millionen Euro kostete Santamaria bei seinem Transfer vom SCO Angers zum SC Freiburg im September 2019. Damit ist der Franzose Rekordeinkauf des Bundesligisten aus dem Schwarzwald. Doch nun zieht es den Mittelfeldspieler weiter. Für eine Ablösesumme, die laut Medienberichten bei 15 Millionen Euro liegen soll, wechselt Santamaria zu Stade Rennes.

Noch am Wochenende hatten Freiburgs Trainer Christian Streich und Santamaria zusammengesessen und sich intensiv ausgetauscht.

Santamaria kann international spielen

Damit hat der auf der Sechs oder der Acht einsetzbare Santamaria in dieser Saison die Möglichkeit, international zu spielen. Rennes belegte in der abgelaufenen Saison Platz sechs in der Ligue 1 und spielt gegen Rosenborg Trondheim in den Play-Offs um den Einzug in die UEFA Europa Conference League.

Saier bedauert Abgang und kündigt Ersatz an

"Baptiste ist relativ kurzfristig mit dem Wunsch an uns herangetreten, mit seiner Familie zurück in die französische Heimat wechseln zu können. Wir haben uns nach schwieriger Gesamtabwägung dazu entschlossen, den Transfer aufgrund seiner persönlichen Situation und stimmiger finanzieller Rahmenbedingungen zu ermöglichen", sagte SC-Sportvorstand Jochen Saier: "Für uns war klar, dass wir diesem Wechsel nur zustimmen, wenn wir die Position im zentralen Mittelfeld gleichwertig ersetzen können. Hierzu befinden wir uns in finalen Gesprächen."