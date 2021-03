TV-Tipp

Mehr zum Spiel des SC Freiburg beim 1. FSV Mainz 05 gibt es am Sonntagabend ab 22:20 Uhr bei SWR Sport in Baden-Württemberg im SWR Fernsehen. Auch in SWR-1-Stadion am Samstag zwischen 14 und 18 Uhr können Sie das Spiel mit zahlreichen Einblendungen verfolgen.