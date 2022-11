Freiburg II verliert Spitzenspiel in Elversberg

Die Reserve des SC Freiburg hat im Spitzenspiel bei der SV Elversberg eine Niederlage kassiert. Während die Gastgeber die Herbstmeisterschaft feierten, war es die vierte SCF-Niederlage.

Der SC Freiburg II hat das Topspiel der 3. Liga bei der SV Elversberg am Samstag mit 0:3 (0:2) verloren. Den ersten Gegentreffer hatten die Freiburger in der 23. Minute durch Nick Woltemade kassiert. Jannik Rochelt erhöhte nur sieben Minuten später auf 2:0. So ging es bereits mit einem deutlichen Rückstand in die Kabine.

Nach dem Seitenwechsel konnte sich Freiburg II von den beiden Gegentoren nur schwer erholen und fand in der Offensive keine Mittel gegen konsequent verteidigende Hausherren.

Gegentor vom Punkt

Thore Jacobsen setzte dann in der 74. Minute den Schlusspunkt zum 3:0 vom Elfmeterpunkt, nach einem Foul an Woltemade im Strafraum. Für Freiburg II war es die vierte Saisonniederlage. Die Elversberger feierten indes die Herbstmeisterschaft.