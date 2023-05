Yannik Keitel: Das mental starke, muskulöse Multitalent des SC Freiburg

Mit "zielstrebig" beschreibt man Yannik Keitel wohl am besten. Abi mit der Note 1,7. Ausbildung zum Mentalcoach und fleißig beim Muskelaufbau. Sein Ziel: Stammspieler.

Auf dem Platz ist der Mittelfeldspieler mit der Nummer 14, Yannik Keitel, kompromisslos. Er geht keinem Zweikampf aus dem Weg, steckt ein und teilt aus. Neben dem Platz, als Studiogast bei SWR Sport, entpuppt er sich als angenehmer, entspannter Katzenliebhaber, der den Anschein erweckt, als könne er keiner Fliege etwas zu Leide tun. Er macht aber auch deutlich, dass er weiß, was er will.

"Wir haben eine sehr erfolgreiche Saison, ich möchte Stammspieler werden und den nächsten Schritt gehen."

Keitel überlässt auf dem Weg zum Stammspieler nichts dem Zufall und geht dabei ungewöhnliche Wege. Er trainiert nicht nur fleißig, achtet auf seine Ernährung und stemmt Gewichte für den Muskelaufbau. Nein, Keitel hat auch eine Ausbildung zum Mentalcoach gemacht und meditiert täglich. Der 23-Jährige ist ein Musterprofi, sagt sein Teamkollege Christian Günter, der Kapitän des SC Freiburg.

"Er hat das Herz am rechten Fleck, er ist ein sehr, sehr harter Arbeiter, er ist immer einer der Ersten, der da ist, einer der Letzten, der geht."

Keitel will mit dem SC Freiburg in die Champions League

Keitel ist also wieder so ein Freiburger Juwel aus der eigenen Fußballschule. Seit der U12 kickt der in Breisach am Rhein geborene Badener in der Jugend des SC Freiburg. Mit der U19 wurde der Mittelfeldspieler 2018 Pokalsieger bei den Junioren. Mit 20 gab er sein Debüt in der Bundesliga, ausgerechnet vor 80.000 Fußball-Fans im Stadion von Borussia Dortmund. Seine nächsten Ziele: Stammspieler beim SC Freiburg und Einzug in die Champions League.

"Wir müssen voll auf uns gucken und drei Punkte holen, und letzten Endes haben wir es nicht in der Hand, wie Union spielt. Aber wenn es dann die Champions League wird, dann sind wir nochmal einen Ticken glücklicher."

Gut möglich, dass Keitel beim letzten Auswärtsspiel bei Eintracht Frankfurt (Samstag, 15:30 Uhr) in der Startelf steht. Dann, wenn es darum geht mit einem Sieg die Chance zu erhöhen, auf einen Champions-League-Platz zu klettern. Christian Streich, sein Trainer, hält viel von dem 23-Jährigen, den er als akribischen Arbeiter bezeichnet. "Ein total schlauer Kerle, denkt weit über den Tellerrand hinaus. Er ist akribisch, er tut alles." Auf diese Weise hat Keitel schon als Kind Schule und Fußball gemeistert und war in beidem gut.

Keitel: SC Freiburg tief in meinem Herzen

In jedem Fall ist der Badener tief in seiner Heimat verwurzelt. "Es gibt, glaube ich, wenige in Deutschland, die den Verein nicht lieben. Der SC Freiburg ist tief in meinem Herzen. Ich bin seit über zehn Jahren in Freiburg, da bin ich stolz drauf."

Und jetzt will der Mittelfeldmann, der seit der Kindheit beim SCF spielt, eben den nächsten Schritt gehen und mit seinem Club in die Champions-League einziehen. Wenn er spielt, wird er alles dafür tun. Denn eines ist Yannik Keitel: zielstrebig.