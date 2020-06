per Mail teilen

Zwei Gesichter gezeigt und Moral bewiesen: In einem kuriosen Spiel hat der SC Freiburg am 31. Bundesliga-Spieltag mit dem 2:2 (1:2) beim VfL Wolfsburg einen Punkt gerettet. Doch es war sogar noch mehr drin.

Einen Tag nach der Vertragsverlängerung mit Trainer Christian Streich hat der SC Freiburg auswärts gepunktet. Nach 0:2-Rückstand holten die Breisgauer in Wolfsburg ein 2:2 (1:2) und verkürzten den Rückstand zum Tabellensiebten Hoffenheim auf einen Punkt.

In der 14. Minute war Wout Weghorst mit einem Flachschuss für Wolfsburg erfolgreich, wenig später legte der Niederländer per Foulelfmeter das 2:0 nach (27.). Der Anschlusstreffer für die Badener gelang Lucas Höler (43.) per Kopf, ehe Roland Sallai, ebenfalls mit einem Kopfball, Sekunden nach dem Pausenpfiff bereits den Endstand herstellte (46.).

Jubiläum für Christian Streich

Die Mannschaft von Trainer Streich, der in der Volkswagen-Arena zum 250. Mal als Erstligatrainer auf der Bank saß, hatte die Anfangsphase komplett beherrscht. Nach zwei Heimniederlagen hintereinander wirkten die Norddeutschen zu diesem Zeitpunkt noch zögerlich, fast ängstlich.

Nach dem ersten Weghorst-Tor aus dem Nichts änderte sich jedoch das Bild. Die Platzherren wurden griffiger und Streich musste nun an der Seitenlinie häufiger eingreifen, als ihm lieb war. Erst in der 38. Minute kamen die Gäste zu ihrer ersten Torgelegenheit. Bei einem verdeckten Schuss von Sallai war VfL-Torhüter Koen Casteels gefordert. Überraschend hatte der SCF-Coach seinen Stoßstürmer Nils Petersen zunächst auf der Bank gelassen.

VfL Wolfsburg - SC Freiburg 2:2 (2:1) VfL Wolfsburg: Casteels - Mbabu, Pongracic, Brooks, Roussillon - Schlager (66. Gerhardt), Arnold - Steffen (55. Victor), Brekalo (55. Klaus) - Ginczek (84. Marmoush), Weghorst SC Freiburg: Schwolow - Schmid, Lienhart, Heintz, Günter (77. Itter) - R. Koch (77. Frantz), Höfler - Sallai (63. Kwon), Grifo (90.+1 Haberer) - L. Waldschmidt (63. Petersen) - Höler Schiedsrichter: Bastian Dankert (Rostock) Tore: 1:0 Weghorst (14.), 2:0 Weghorst (27./Foulelfmeter), 2:1 Höler (43.), 2:2 Sallai (46.)

Beide Teams spielen nach vorne

Der vor dem Seitenwechsel eher zähen Partie tat der schnelle Treffer der Freiburger kurz nach Wiederbeginn gut. Beide Mannschaften spielten jetzt zielstrebig auf Sieg. Auch VfL-Coach Oliver Glasner erhob sich nun häufiger von seiner Trainerbank und trieb sein Team nach vorne. Zu dieser Marschroute passte, dass der Österreicher in der 55. Minute mit Felix Klaus eine weitere offensive Kraft auf das Spielfeld schickte. Im letzten Spieldrittel entwickelte sich ein offener Schlagabtausch, beide Mannschaften hatten mehrfach weitere Treffer auf dem Fuß.

TV-Tipp Alles zum Spiel des SC Freiburg beim VfL Wolfsburg sehen Sie bei SWR Sport in Baden-Württemberg. Los gehts am Sonntagabend um 21:45 Uhr im SWR Fernsehen BW.

In der Schlussviertelstunde allerdings zog sich Freiburg mehr und mehr zurück, um das wichtige Remis über die Zeit zu bringen. Kapital schlagen konnten die Platzherren daraus nicht mehr.