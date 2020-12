per Mail teilen

Ein paar Tage später als die Bundesliga-Konkurrenz startet auch der SC Freiburg in die Vorbereitung auf die neue Saison. Die umworbenen Luca Waldschmidt und Robin Koch waren mit dabei, während Vier-Millionen-Neuzugang Ermedin Demirovic fehlte.

Vor der sonnenbeschienenen Kulisse des Schwarzwalds startete der SC Freiburg in die Vorbereitung auf die neue Saison. Den vergleichsweise späten Trainingsauftakt erklärte Trainer Christian Streich so: "Es wird eine lange Saison, es wird wenig Regenerationszeit im Winter geben, deswegen haben wir es für richtig gehalten, dass wir den Spielern eine ordentliche Pause geben." Die anderen Bundesligisten waren teilweise deutlich früher gestartet.

Demirovic fehlt noch, Uphoff dabei

Passend zum Wetter war auch die Stimmung locker und ausgelassen, als die Mannschaft mit 28 Feldspielern und drei Torhütern zur ersten Einheit antrat. Neuzugang Ermedin Demirovic, der für knappe vier Millionen Euro aus Alavés kam, fehlte noch. Der Stürmer weilt noch im Sonderurlaub, nachdem er die vergangene Saison mit Leihklub St. Gallen erst spät beendet hatte. Zudem befindet sich Janik Haberer nach einer Sprunggelenkverletzung weiterhin in der Reha.

Der zweite Neuzugang der Breisgauer war allerdings sofort mit von der Partie. Torhüter Benjamin Uphoff trainierte mit den zwei anderen Keepern auf einem Nebenplatz. Das neue Terrain gefiel dem 27-Jährigen, der vom KSC gekommen war, offenbar: "Man muss schon sagen, dass die Trainingsbedingungen eine Stufe besser sind, als es in Karlsruhe der Fall war." Der Schlussmann freut sich jetzt, das neue Umfeld richtig kennenzulernen: "Die nächsten Wochen und Monate werden eine spannende Zeit."

Freiburger Wunschspieler war "finanziell nicht zu stemmen"

Was sich in Sachen Transfers beim SC Freiburg noch tut, ist derzeit schwer einzuschätzen. In der frühen Phase des Transferfensters warten viele Vereine erstmal ab, um später noch aktiv zu werden. Einen Wunschspieler hat Trainer Christian Streich allerdings nicht bekommen. "Wir hatten einen Spieler, den wir unbedingt wollten, der uns brutal gut getan hätte, aber das war finanziell nicht zu stemmen, und dann wird das nicht gemacht", sagte der 55-Jährige.

Auch auf der Seite der Abgänge könnte aber noch etwas passieren. "Es wird noch die eine oder andere Veränderung geben, es wird eine ähnliche Kadergröße sein wie im letzten Jahr", sagte Sportvorstand Jochen Saier. Sollten Leistungsträger wie Robin Koch oder Luca Waldschmidt den Verein verlassen, müssten sie ersetzt

werden: "Für uns geht es auch darum, dass wir möglichst bald

die Gruppe zusammen haben, mit der wir in die Saison gehen."

Streich hofft auf schönen Fußball und Zuschauer

Am Wochenende vom 18. - 21. September beginnt dann die neue Bundesligasaison. Am ersten Spieltag trifft der SC Freiburg im Baden-Württemberg-Duell auf den VfB Stuttgart. Eine Woche zuvor steht die erste Runde des DFB-Pokal an. Der Gegner wird der Sieger des badischen Landespokals sein, dessen Finale noch ausgespielt werden muss.

Coach Streich freut sich auf die neue Spielzeit und formuliert seine sportlichen Ziele weg von einem Tabellenplatz: "Es wäre schön, wenn wir im Rahmen unserer Möglichkeiten schönen Fußball spielen - und natürlich am liebsten so bald wie möglich mit Zuschauern." Wenn der Fußball ähnlich attraktiv und erfolgreich ist wie vergangene Saison, dann wird das mit dem Publikum - sofern medizinisch vertretbar - kein Problem werden.