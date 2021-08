per Mail teilen

Der SC Freiburg fiebert dem Bundesliga-Auftakt am Samstag gegen Arminia Bielefeld entgegen. Trainer Christian Streich blickt mit Spannung auf das Spiel - und macht sich Gedanken über die Impfbereitschaft in Deutschland.

Sportlich kann Christian Streich beim Bundesliga-Auftakt des SC Freiburg am Samstag bei Arminia Bielefeld (15:30 Uhr) aus dem Vollen schöpfen: Nur Stürmer Nils Petersen (Aufbautraining nach Meniskus-OP) steht zum ersten Spiel der Breisgauer noch nicht zur Verfügung. "Das wird ein Fight, aber auch mit spielerischen Elementen. Es braucht viele gute Entscheidungen der ganzen Mannschaft", sagt der dienstälteste Trainer der Liga in einer Pressekonferenz am Donnerstag. "Im ersten Spiel hofft jeder inständig mit einer guten Leistung und einem guten Ergebnis zu starten. Da ist schon Spannung drin."

Schlotterbeck und Kübler wieder dabei

Auch Innenverteidiger Keven Schlotterbeck, der seinen Trainingsrückstand nach der Olympia-Teilnahme aufgeholt habe, sowie Lukas Kübler nach überstandenen Rückenproblemen seien wieder einsatzbereit, sagt Streich. Nach dem 1:0 im DFB-Pokal beim Drittligisten Würzburg wünscht sich der 56-Jährige ein weiteres Erfolgserlebnis in der Liga. "Jeder hofft inständig, mit einer guten Leistung und einem guten Ergebnis zu starten, das geht allen 18 Bundesligisten so", sagt Streich.

Streich: Impfen ist eine "solidarische Maßnahme"

Unabhängig vom Fußball appelliert SC-Coach Streich auf der Pressekonferenz an die Menschen, sich gegen Corona impfen zu lassen. "Es gibt immer unterschiedliche Auffassungen, um die Notwendigkeit eines Impfschutzes", äußert Streich Verständnis: "Ich hoffe, dass die Leute, die bis zum heutigen Tag noch nicht geimpft sind, dass die irgendwann zu der Erkenntnis kommen, dass es wichtig wäre, sich selber und andere zu schützen."

Er sehe im Impfen eine "solidarische Maßnahme", führt er weiter aus: "Leider ist es bei vielen noch nicht durchgedrungen, was für eine Errungenschaft das ist. Mit klarem Menschenverstand und der Verantwortung, die man hat, kann es nur eine Entscheidung geben." Die Bundesliga-Klubs selbst kommunizieren keine Zahlen, wie viele ihrer Spieler durchgeimpft sind.