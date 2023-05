SC Freiburg-Trainer Christian Streich vor Pokal-Halbfinale: "Die Niederlage als Höhepunkt"

per Mail teilen

Trainer Christian Streich vom Fußball-Bundesligisten SC Freiburg hegt vor der Neuauflage des Vorjahresfinals im DFB-Pokal keine Revanchegelüste.

"Wir haben letztes Jahr wunderbare Erfahrungen gesammelt", sagte der 57-Jährige: "Die Niederlage in Berlin war für uns keine Niederlage. Das war für uns einer der Höhepunkte im Leben." Die Breisgauer unterlagen RB Leipzig damals im Elfmeterschießen. Nun peilt der Sport-Club am Dienstag (20.45 Uhr) die zweite Endspielteilnahme der Vereinsgeschichte an.

"Der Pokal ist ein großartiger Wettbewerb. Ich liebe den Pokal - das ist Fußball pur. So soll Fußball sein", schwärmte Streich. Nicht nur deshalb will er auf das am Samstag angesetzte erneute Aufeinandertreffen im Kampf um die Champions League keine Rücksicht nehmen.

SC Freiburg-Trainer Christian Streich: "eine Ausnahmesituation"

"Es gibt keine Priorität Pokal oder Liga", stellte der dienstälteste Coach der Liga klar. "Wir wissen, dass alles, was gerade passiert, schon eine Ausnahmesituation ist. Wir sind dankbar, dass wir so etwas erleben dürfen", führte Streich aus: "Mit dieser Gruppe kannst du durch alles gehen. Es gibt keine Wand, sie macht alles durchlässig." Der SC habe "nicht diesen Druck" wie beispielsweise Leipzig: "Für uns ist es nicht verpflichtend." Anders als in den ersten Runden wird Stammkeeper Mark Flekken im Halbfinale im Tor stehen.

RB Leipzig-Coach Rose zeigt sich locker

Betont lässig zeigte sich auf Leipziger Seite auch RB-Trainer Marco Rose bei der Pressekonferenz. Der Coach erhob sein Wasserglas und begann demonstrativ zu zittern. "Mache ich den Eindruck, als ob ich mega angespannt wäre?", fragte RB Leipzigs Trainer rhetorisch, als sich der ein oder andere Schluck vor ihm auf das Pressepodium ergoss.

Ein Reporter hatte Rose bei der Pressekonferenz vor dem Halbfinale im DFB-Pokal beim SC Freiburg nach seiner Anspannung gefragt - der Coach antwortete auf seine ganz eigene Weise. "Ich bin angespannt und freue mich auf morgen, aber dass du jetzt aus den 20 Minuten bis hierhin ziehst, dass ich anders angespannt bin als sonst: Da malst du dir die Welt, wie du sie brauchst", sagte Rose schmunzelnd.

Marco Rose: "Wenn wir nicht angewpannt wären, wäre etwas falsch"

"Das ist morgen ein Pokal-Halbfinale. Wenn wir da nicht angespannt wären, dann wäre ja irgendetwas falsch. Aber ich bin ja jetzt nicht mehr oder weniger angespannt", sagte der 46-Jährige. In einem scheinen sich Marco Rose und Christian Streich also einig zu sein: Eine Präferenz gibt es nicht. Beide wollen ins Pokalfinale - und beide hoffen auf drei Punkte am kommenden Samstag.