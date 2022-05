Freiburgs Lienhart vor Pokalfinale: "Brauchen nahezu perfekten Tag"

Abwehrspieler Philipp Lienhart (SC Freiburg) geht mit großem Respekt ins DFB-Pokal-Finale am Samstag (20 Uhr/ARD) gegen RB Leipzig. Ex-Präsident Fritz Keller räumt dem Sport-Club dabei "sehr gute Chancen" ein und findet die Aufregung um den Schal-Streit "kindisch".

"Wir wissen, dass Leipzig viel Qualität hat, und dass wir einen nahezu perfekten Tag brauchen, um das Spiel zu gewinnen", sagte der 25-Jährige Lienhart im Interview der "Badischen Neuesten Nachrichten". "Aber wir wollen alles versuchen, um den größten Vereinserfolg möglich zu machen."

Lienhart warnt vor Leipziger Stärken

Die Leipziger sind im Duell der beiden Fußball-Bundesligisten leicht favorisiert. "Die Drei sind natürlich sehr gut", sagte Lienhart über die RB-Offensivkräfte Christopher Nkunku, André Silva und Yussuf Poulsen. "Aber man darf auch nicht die Spieler dahinter wie Dani Olmo vergessen. Wir dürfen uns nicht nur auf ihre Top-Stürmer konzentrieren, genauso gefährlich sind deren Außenspieler in der Dreierkette oder die Mittelfeldspieler. Bei den Standards gilt es natürlich, auch auf deren Verteidiger aufzupassen." Leipzig habe ein Team, in dem "jeder Einzelne imstande ist, Tore zu erzielen".

Gründe für die erfolgreiche Saison der Freiburger sieht Lienhart unter anderem in der Arbeit von Trainer Christian Streich und der verhältnismäßig niedrigen Anzahl an Abgängen im vergangenen Sommer. "Er ist ein Trainer, der Wert auf viele kleine Details legt und versucht, jeden Spieler besser zu machen. Da hat er ein super Gespür dafür, wie er die Spieler anpacken muss, um Top-Leistungen aus ihnen herauszukitzeln", sagte der Österreicher über den Coach. Zudem glaube er, "dass es uns geholfen hat, dass wir in den vergangenen Jahren relativ wenige Abgänge hatten. Daher kennen wir uns alle recht gut."

Fritz Keller räumt Freiburg gute Siegchancen ein

Auch Ex-Präsident Fritz Keller lobt die Arbeit von Christian Streich und blickt positiv auf das Finale am Samstag. "Ich denke, dass der SC eine sehr gute Chance hat, das Spiel für sich zu entscheiden", sagte Keller mit Blick auf die Partie im Berliner Olympiastadion. Leipzig habe zwar den wesentlich höheren Etat und auf vielen Positionen auch die größere individuelle Klasse, "der SC hat in einer bärenstarken Saison aber bewiesen, was möglich und wie stark er als Mannschaft ist - und das könnte am Ende ausschlaggebend sein."

Keller findet Aufregung über Schal-Streit "kindisch"

Mit dem Schal-Streit rund um das Endspiel kann Keller wenig anfangen. Der SC hatte die Verwendung seines Logos für gemeinsame Fanartikel mit den Leipzigern untersagt, RB-Chef Oliver Mintzlaff den Badenern daraufhin mangelnden Respekt unterstellt. "Wieso soll es respektlos sein, wenn man nicht aus allem Geld machen will? Zumal viele Signale aus dem Umfeld kein Interesse an einem Gemeinschaftsschal zeigten. Ich finde die Aufregung über dieses Thema kindisch", sagte Keller.



Damit stellte sich Keller hinter Oliver Leki. Der Finanzvorstand des SC Freiburg hatte im SWR die Äußerungen Mintzlaffs als befremdlich zurückgewiesen.

"Dass der SC diesen Schal nicht möchte, hat in meinen Augen nichts mit Respektlosigkeit zu tun. Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun." Er selbst habe "großen Respekt vor der sportlichen Leistung der Leipziger in den vergangenen Jahren", betonte Keller. "In so kurzer Zeit eine solche Top-Mannschaft zu bauen und den Fußball-Fans im Osten großen Fußball zu bieten, ist aller Ehren wert."