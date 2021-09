SC-Trainer Christian Streich traut Mainz Europapokal zu

Von einem Top-Spiel will Freiburg-Coach Christian Streich vor der Bundesliga-Auswärtspartie seiner Mannschaft beim 1. FSV Mainz 05 am Samstag (15:30 Uhr) nichts hören.

Er habe nicht gewusst, dass der Tabellenvierte der Fußball-Bundesliga den Fünften empfängt, erklärte Streich am Donnerstag auf der Pressekonferenz auf eine entsprechende Frage, "aber ich weiß, dass Mainz neun Punkte hat und wir acht". Vor allem aber sieht er sein noch ungeschlagenes Team vor einer "tollen und speziellen Aufgabe", denn FSV-Coach Bo Svensson habe es geschafft, dass die Mainzer "in jedem Spiel unter Feuer" sind und "bereit, jeden Meter zu sprinten". Schon vor der Saison war Streich deshalb überzeugt, "dass Mainz um den Europapokal spielt".

Höfler-Einsatz offen

Die Chance, dass Freiburgs Mittelfeldmann Nicolas Höfler nach seiner Mittelfußprellung am Samstag wieder dabei sein kann, bezifferte der SC-Trainer auf "50 Prozent". Sollte Höfler wieder spielen können, müsste Mittelfeldspieler Maximilian Eggestein, der am vergangenen Wochenende beim 1:1 gegen Köln von Beginn an gespielt hatte, womöglich wieder auf der Bank Platz nehmen. Sicher fehlen wird hingegen weiterhin Jonathan Schmid, der wegen einer Corona-Infektion in Quarantäne ist.