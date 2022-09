"SC Freiburg pur": Vincenzo Grifo kann Luca Toni überflügeln

38 Tore hat Vincenzo Grifo bislang in der Bundesliga erzielt. Ein Treffer fehlt dem Offensivmann vom SC Freiburg noch, um den einstigen Stürmerstar Luca Toni zu übertrumpfen.

Ein Tor in Augsburg, ein Tor in Stuttgart, ein Tor gegen Bochum - immer wenn Vincenzo Grifo in der laufenden Saison bislang für den SC Freiburg getroffen hat, haben die Breisgauer die Partie auch gewonnen. Wenn es nach dem Sport-Club geht, dann darf sich diese Serie am Samstag im Auswärtsspiel bei Bayer Leverkusen (15.30 Uhr) gerne fortsetzen.

Mit einem Treffer gegen den Champions-League-Teilnehmer würde Grifo sogar den früheren Stürmerstar Luca Toni überflügeln - und der erfolgreichste Torjäger in der Bundesliga-Geschichte werden, der je ein Länderspiel für die italienische A-Nationalmannschaft bestritten hat.

Ein "super Fußballer" mit "außergewöhnlichen Fähigkeiten"

Sowohl Grifo als auch Toni, der einst für den FC Bayern München stürmte, stehen derzeit bei 38 Bundesliga-Toren. Landsmann Daniel Caligiuri hat zwar häufiger getroffen, ein Spiel für den amtierenden Europameister blieb dem Routinier vom FC Augsburg aber verwehrt.

Er habe "außergewöhnliche Fähigkeiten" und sei ein "super Fußballer", sagte Freiburgs Trainer Christian Streich am Donnerstag über Grifo. "Da freut man sich auch im Stadion, wenn jemand so einen rechten Fuß hat." Der 29 Jahre alte Mittelfeldspieler sei sowohl auf dem Platz als auch außerhalb "Gold wert für eine Gemeinschaft".

Grifo ist "SC Freiburg pur"

Grifo war schon von 2015 bis 2017 für den Sport-Club aktiv. 2019 kehrte er dann nach Stationen bei Borussia Mönchengladbach und der TSG Hoffenheim in den Schwarzwald zurück. Er steht damit auch für den sportlichen Aufschwung im Breisgau. "Er ist in der Zwischenzeit SC Freiburg pur. Er ist eine totale Identifikationsfigur für die Fans, für die Kinder", betonte Streich.

Doku: Freiburg und sein Sport-Club - Der ultimative Kick Was zeichnet den SC Freiburg und seine Fans aus? In der Doku "Freiburg und sein Sport-Club - Der ultimative Kick" treffen wir Kapitän Christian Günter, Trainer Christian Streich und Sportvorstand Jochen Saier und fragen nach den Besonderheiten in Freiburg. Auch die Fans kommen zu Wort. Zu sehen ab Donnerstag in der ARD-Mediathek, am Freitag (02.09.) um 21:00 Uhr im SWR Fernsehen und ab Sonntag (04.09.) auf dem YouTube-Kanal von SWR Sport.

Der Standardspezialist sei empathisch und kritikfähig. Dass er mal das italienische Nationaltrikot tragen würde, sei vor ein paar Jahren noch nicht absehbar gewesen, sagte der SC-Coach. Zuletzt bei den 1:0-Erfolgen gegen den VfB Stuttgart und den VfL Bochum war Streich aber trotz der Siegtreffer nicht vollends zufrieden mit Grifos Leistungen. "Was überhaupt nicht schlimm ist. Er ist mit mir auch nicht immer 100-prozentig zufrieden", so der 57-Jährige.

Vom Ascheplatz in die Bundesliga

Der gebürtige Pforzheimer Grifo ist auf Ascheplätzen aufgewachsen und bezeichnet sich selbst als "Straßenkicker". Die Mentalität habe er mitnehmen wollen - auch in die Bundesliga, sagte Grifo, der seinen Vertrag bei den Badenern im Sommer vorzeitig verlängert hatte. Er habe in Freiburg mit seiner Familie ein Stück Heimat gefunden. Mit dem spielentscheidenden Treffer gegen Bochum am vergangenen Freitag hat der Offensivmann nun gegen alle aktuellen Bundesligisten getroffen - außer gegen den Sport-Club.