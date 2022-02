Ukraine-Krieg: Fußball gerät beim SC Freiburg in den Hintergrund

Am Samstag empfängt der SC Freiburg Hertha BSC. Freiburgs Trainer Christian Streich erwartet gegen die abstiegsbedrohten Berliner ein schweres Spiel und äußerst sich zum Krieg in der Ukraine.

Christian Streich betrachtet den Angriff Russlands auf die Ukraine mit großer Sorge. "Das ist hochgefährlich und total schlimm für die Menschen in der Ukraine", sagt der 56-Jährige vor dem Heimspiel gegen Hertha BSC am Samstag (15.30 Uhr): "Es ist eine Katastrophe, was da passiert. Extrem schwierig für die Entscheidungsträger, was für Maßnahmen man da trifft. Es ist ein Pulverfass."

Schon "die ganze Propaganda" Russlands in den vergangenen Wochen habe "nichts Gutes erahnen lassen", führt Streich aus. Zwischen den beiden Staaten sei "seit dem Zweiten Weltkrieg diplomatisch nicht alles richtig gemacht" worden. Deshalb schwele dieser Konflikt auch schon als "längeres Thema". Und doch habe ihn der vollzogene Angriff auf die Ukraine nun doch überrascht, erklärt der meinungstarke Streich.

SC Freiburg geht als Favorit in die Partie gegen Hertha

Aus sportlicher Sicht blickt Streich optimistisch aufs Wochenende. Als Tabellensechster empfängt Freiburg die Hertha, die auf dem 15. Rang liegt. "Wir haben einige Möglichkeiten, aber nur, wenn wir mit klarem Kopf in das Spiel gehen", warnt Streich in der Pressekonferenz. "Wenn die Erwartungen nicht in den Himmel schießen und wenn wir mit Dingen, die nicht sofort optimal gelingen, gut umgehen", dann sieht Streich gute Chancen, den nächsten Dreier zu holen. Dabei setzt der SC-Coach vor allem auch auf die Rückkehr der Fans. Denn während beim vergangenen Heimspiel gegen Mainz nur 10.000 Zuschauer erlaubt waren, dürfen jetzt am Samstag erstmals wieder bis zu 25.000 Fans dabei sein.