Streich fordert Demut vor Stadion-Premiere

Neues Stadion, Platz vier in der Bundesliga - der SC Freiburg steht aktuell exzellent da. Doch vor dem Spiel gegen RB Leipzig warnt Trainer Christian Streich, sich davon nicht blenden zu lassen.

Trainer Christian Streich hat vor dem ersten Heimspiel des SC Freiburg im neuen Stadion erneut Demut gefordert. "Ich hoffe sehr, dass man sich nicht blenden lässt von irgendwelchen Dingen, die ein bisschen neuer und schicker erscheinen", sagte der 56-Jährige vor der Partie am Samstag (15.30 Uhr live im Audiostream) gegen RB Leipzig.

Nach 67 Jahren im Dreisamstadion steht das erste Pflichtspiel im Europa-Park-Stadion an. Er hoffe sehr, "dass dieser Geist, dieses Ankämpfen gegen das Größere, und nicht zu denken, schon bei den Größeren zu sein, dass der bleibt - auch mit dieser Veränderung. Das ist mein großer Wunsch", sagte Streich. Wenn sich der Klub diese Demut bewahre, "haben wir gute Jahre vor uns".

Jonathan Schmid fehlt auch gegen Leipzig

Dass die Freiburger noch ungeschlagen auf dem vierten Platz mit einem Zähler Rückstand auf Spitzenreiter Bayern München stehen, bezeichnete der SC-Trainer als "absolute Ausnahmesituation". Mit Leipzig komme nun eine "Top-Mannschaft" mit "extremer Ballsicherheit" und "saumäßig viel Tempo", sagte Streich: "Du musst extrem wach sein, die Entscheidungen müssen schnell passieren. Dann haben wir vielleicht eine Chance."

Das Comeback von Ersatzkapitän Jonathan Schmid zieht sich weiter hin. Die Corona-Infektion des 31-Jährigen war offenbar so schwerwiegend, dass er auch am Samstag noch nicht zur Verfügung steht. Schmid hatte sich Ende August im häuslichen Umfeld mit dem Coronavirus infiziert. "Er ist wieder in der Halle und kann langsam laufen", sagte SC-Trainer Christian Streich am Donnerstag. "Aber es ist noch nicht absehbar, wann er wieder auf den Platz kann." Ansonsten stehen ihm bei der Bundesliga-Premiere im neuen Europa-Park-Stadion alle Spieler zur Verfügung, nur bei Verteidiger Philipp Lienhart gibt es noch ein kleines Fragezeichen. Der österreichische Nationalspieler hatte für die jüngste Länderspielreise wegen einer Zahnoperation abgesagt.