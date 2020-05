Nach der Corona-Zwangspause spielt der SC Freiburg am Samstag in Leipzig. Freiburgs Trainer Christian Streich freut sich, dass es wieder los geht.

Bei den Diskussionen in Politik und Gesellschaft über die Fortsetzung der Bundesliga habe es "teilweise nicht nachvollziehbare Widerstände" gegeben, sagte der Coach des SC Freiburg. Er habe manchmal gedacht, "da schwingt auch ein bisschen Neid mit", sagte er. "Ich freue mich total auf Samstag und ich bin gottfroh, dass wir spielen dürfen".

Doch die letzten Wochen waren selbst für den erfahrenen Trainer Christian Streich nicht leicht, die Herausforderungen groß: "Wir waren sehr beschäftigt mit der neuen Situation", sagte der 54-Jährige vor dem Spiel gegen RB Leipzig.

Mehr als nur Fußball-Trainer

"Wir Trainer mussten aufpassen, dass wir bei den Spielern keine Angst sähen. Es gibt ja schon genügend Verschwörungstheoretiker." Streich stand mit seinen Co-Trainern phasenweise "sechs oder sieben Stunden" auf dem Platz - da die Profis die meiste Zeit in Kleingruppen trainieren mussten.

Vorfreude auf den "Nicht-Jubel"

Das Konzept der Deutschen Fußball Liga (DFL) sieht für den Bundesliga-Neustart beispielsweise vor, dass die Spieler ihre Tore nur mit flüchtigem Ellenbogenkontakt oder durch kurzes Füßeln bejubeln dürfen. Streich freut sich schonmal auf das "Nicht-Jubeln".

"Hoffentlich dürfen wir dreimal nicht jubeln. Denn dann hätten wir drei Tore geschossen." Christian Streich

RB-Trainer Nagelsmann will beim Torjubel "eskalieren"

Trainer Julian Nagelsmann von RB Leipzig will sich bei einem möglichen Torjubel trotz der zahlreichen Auflagen nicht zurücknehmen. "Ich bin immer relativ am Eskalieren, das werde ich auch diesmal machen", sagte der 32-Jährige bei einer Pressekonferenz. Sorgen wegen einer möglichen Ansteckung müsse sich aber keiner machen, betonte Nagelsmann: "Ich bin eh nicht der Trauben-Jubler, sondern mache das immer für mich alleine. Die Spieler haben sich bestimmt etwas überlegt. Aber erst mal müssen wir ein Tor schießen." Dass es dazu sehr oft kommt, das glaubt Nagelsmann beim Spiel gegen den SC Freiburg nicht. "Wenn man lange nicht gespielt hat, dann stellt man sich eher hinten rein. Ich glaube, dass es in den ersten Spielen um das Verteidigen gehen wird", sagte der 32-Jährige. Man müsse nicht immer vier oder mehr Tore schießen. Ihm reiche auch ein 1:0.

Fokus voll auf Fußball

Streich erwartet vor dem Punktspiel am Samstag bei RB Leipzig (live bei SWR1 Stadion) "intensive und taktisch gute Partien" Die Qualität werde nicht wesentlich eingeschränkt sein, so der 54-Jährige. Außerdem glaubt Streich, dass die Saison ohne größere Wettbewerbsverzerrung über die Bühne gehen wird - wenn sich denn alle Mannschaften ausschließlich auf das Sportliche konzentrieren. "Nur darum geht es. Für mich ist entscheidend, dass wir nicht viel schwätzen und nur an den Fußball denken. Und dass es dadurch den fairsten Wettbewerb gibt, der unter diesen Umständen möglich ist", sagte Streich.