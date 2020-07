Nach der starken Saison haben einige Spieler das Interesse anderer Clubs geweckt. SC Freiburgs Sportvorstand Jochen Saier hat mit SWR Sport über den aktuellen Stand bei Waldschmidt und Schwolow gesprochen.

Bald könnte es wieder passieren: Nach einer starken Spielzeit klopfen größere Vereine in Freiburg an, um Leistungsträger abzuwerben. Wenn es nach den Breisgauern ginge, würde man gerne wieder mit denselben Spielern in die nächste Saison gehen. "Wir sind total zufrieden mit der Kaderzusammensetzung, wie sie aktuell ist." sagt Jochen Saier im Interview mit SWR Sport.

Transfermarkt noch nicht in Fahrt

Der Sportvorstand kennt aber das Geschäft: "Es wäre vermessen, zu sagen, wir haben gar keine Veränderung im Kader. Da sind ja schon einige hochinteressante Jungs bei uns", weiß Saier.

Aktuell sei der Transfermarkt aber noch "gedämpft". Durch die Corona-Krise sind viele Vereine vorsichtiger geworden, die Frist für Transfers läuft diesmal bis zum 5. Oktober, weshalb die Clubs weniger unter Zeitdruck stehen.

Vereine zeigen "konkretes Interesse" an Freiburgs Schwolow

Bei Keeper Alexander Schwolow stehen die Zeichen jedoch jetzt schon deutlich auf Abschied. Im Vergleich zu letztem Jahr, als sich der 26-Jährige trotz Angeboten für einen Verbleib an der Dreisam entschied, sei der Torwart nun bereit für den nächsten Schritt. Der ein oder andere Verein habe auch schon sein "konkretes Interesse" am Torwart kundgetan.

Schalke und Hertha sind laut Medienberichten interessiert, aber auch ein Abenteuer im Ausland steht im Raum. Der SC hat sich auf den wahrscheinlichen Abgang bereits vorbereitet und Benjamin Uphoff vom Karlsruher SC ablösefrei verpflichtet.

Bei Waldschmidt ist alles offen

Ein weiterer Leistungsträger, der den SC verlassen könnte, ist Luca Waldschmidt. Der 24-jährige Stürmer hat sich gegen Ende der Saison wieder stabilisiert und am letzten Spieltag mit seinem Doppelpack gegen Schalke nochmal aufhorchen lassen. Saier weiß, was der SC an ihm hat, kann aber einen Transfer nicht ausschließen: "Wir wären total glücklich und einverstanden, wenn er weiter hier wäre. Wenn wirklich etwas inhaltlich Interessantes kommt, dann wird man reden müssen", so der Vorstand gegenüber SWR Sport.

Dennoch: Aktuell fühle sich Waldschmidt sehr wohl und zeige noch keine Wechselbestrebungen. Die SC-Fans können also auf einen Verbleib des Torjägers hoffen.

SC Freiburg finanziell nicht zum Abgeben von Spielern gezwungen

Ein weiterer Kandidat für einen Wechsel ist Innenverteidiger Robin Koch. An ihm soll angeblich Tottenham Hotspur interessiert sein. Der SC ist allerdings keinesfalls gezwungen, Transfererlöse zu generieren. Laut SC-Finanzvorstand Oliver Leki, sei der Verein durch seriöses Wirtschaften vor der Krise bisher vergleichsweise gut durch die Corona-Zeit gekommen. Trotzdem will der Sportclub seinen Spielern auch keine unnötigen Steine in den Weg legen, wenn diese einen Wechsel zu einem größeren Verein anstreben.