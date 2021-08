Der SC Freiburg muss im Landesduell mit dem VfB Stuttgart am Samstag (15:30 Uhr) auf Vizekapitän Jonathan Schmid verzichten. Was den Breisgauern jedoch nicht fehlt: Motivation.

Sein Team werde "bis in die Haarspitzen motiviert sein" für das baden-württembergische Duell mit dem VfB Stuttgart, kündigte SC-Trainer Christian Freiburg am Donnerstag an. Nach dem überzeugenden 2:1-Sieg am vergangenen Wochenende gegen Borussia Dortmund fahren die Breisgauer mit Selbstvertrauen nach Stuttgart. Gleichzeitig warnte Streich aber auch vor dem nächsten Gegner.

Lob und Respekt für Stuttgart und Trainer Matarazzo

Die beiden Spiele gegen den VfB in der vorherigen Saison, aus denen der SC beide Male siegreich hervorgegangen war, "hätten wir auch verlieren können", sagte Streich. Die Entwicklung beim VfB Stuttgart seit der Rückkehr in die Bundesliga sei "sehr gut". Und auch sein Gegenüber auf der Trainerbank, VfB-Coach Pellegrino Matarazzo, lobte Streich ausdrücklich. Er habe Matarazzo vorher nicht gekannt, die Gespräche mit dem Stuttgarter Trainer rund um die Duelle in der vergangenen Saison aber als "schön und bereichernd" empfunden.

Matarazzo habe sehr viel soziales Gespür und eine soziale Intelligenz in der Zusammenarbeit mit den Spielern, fügte Streich noch an. Über die fachliche Intelligenz brauche man eh nicht zu sprechen. Daher spiele der VfB Stuttgart einen guten Fußball, seit er [Matarazzo] da ist - "sehr ausgewogen, sehr technisch gut, taktisch sehr gut", fasste SC-Trainer Streich die Stärken der Schwaben lakonisch zusammen.

Nur Jonathan Schmid fällt aus

Personell kann Streich für das Auswärtsspiel fast aus dem Vollen schöpfen. Nur auf Jonathan Schmid muss der SC-Coach verzichten. Weil es in seinem häuslichen Umfeld einen Corona-Fall gibt, wird der 31-Jährige Franzose bei der Partie bei den Schwaben fehlen. Der rechte Außenverteidiger sei zwar selbst negativ getestet worden, in Absprache mit dem Gesundheitsamt sei jedoch entschieden worden, dass er nicht spielen darf. "Das ist ärgerlich, weil Johnny gut drauf war" sagte Trainer Streich. Ersetzt wird der Franzose höchstwahrscheinlich durch Lukas Kübler.

Über einen Einsatz von Stürmer Nils Petersen werde er kurzfristig entscheiden, kündigte Streich darüber hinaus an. Der 32-Jährige war unter der Woche beim 1:0-Sieg der zweiten Mannschaft gegen die Würzburger Kickers fast 70 Minuten zum Einsatz gekommen, um nach seiner Knieverletzung Anfang Juli Spielpraxis zu sammeln.