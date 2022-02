SC Freiburg: Warum das Duo "Grifo-Günter" so torgefährlich ist

Der SC Freiburg hat in diesem Jahr auswärts noch keinen Bundesliga-Punkt geholt. Es wird also mal wieder Zeit. Die gefährlichste linke Seite der Liga mit Vincenzo Grifo und Christian Günter trägt möglicherweise dazu bei.

Am kommenden Samstag ist der SC Freiburg zu Gast beim FC Augsburg (in Ausschnitten live in SWR1 Stadion). Das Hinspiel am 26. September 2021 hatten die Freiburger 3:0 gewonnen. Es war das letzte Bundesliga-Spiel im Dreisamstadion und es war emotional eines der intensivsten Spiele der Breisgauer in den letzten Jahren. Christian Streich zeigte sich ergriffen, es flossen Tränen. Unvergessen sein Auftritt mit dem Megafon auf der Nordtribüne.

Aber genug der Nostalgie. Mit dem Auswärtsspiel in Augsburg wartet ein hartes Stück Arbeit auf den Sport-Club. Zwar wird FCA-Chefcoach Markus Weinzierl wegen eines positiven Coronatest nicht an der Seitenlinie stehen und von den Co-Trainern Reiner Maurer, Tobias Zellner und Jonas Scheuermann vertreten, dennoch wird der FCA im Abstiegskampf alles daran setzen, die Punkte zu Hause zu behalten.

"Wir ergänzen uns ganz gut was Dynamik und fußballerisches Feingefühl angeht."

Schlägt das Duo "Grifo-Günter" wieder zu?

Ein Drittel der Augsburger Tore wurden über links vorbereitet - darauf wird Christian Streich sein Team einstellen und selbst vielleicht über die eigene linke Seite zuschlagen. Die Freiburger linke Seite, allen voran Vincenzo Grifo und Christian Günter, ist die gefährlichste der Bundesliga. Vincenzo Grifo gehört mit sechs Torvorlagen, Christian Günter mit fünf Vorlagen zu den wichtigsten Vorbereitern im Streich-Team. 15 der 34 Tore entstanden durch Vorarbeit auf der linken Seite. Damit strahlt Freiburgs linker Flügel bundesligaweit die größte Torgefahr aus.

Offensivdrang und Geschwindigkeit

Die Erklärung liegt für den SC-Rekordspieler Christian Günter auf der Hand: "Wir kennen uns jetzt schon einige Jahre und ich glaube, wir ergänzen uns ganz gut was Dynamik und fußballerisches Feingefühl angeht", sagte er kürzlich im Gespräch mit SWR Sport. Günters Offensivdrang ist für einen Verteidiger außergewöhnlich. Seine Geschwindigkeit von bis zu 35 Kilometern pro Stunde ist ein weiteres Merkmal für die stärke von Freiburgs linker Seite.

Grifo und Günter - die Standardspezialisten

Der Erfolg des "Grifo-Günter"-Duos kommt aber nicht nur aus dem Spiel heraus. Beide gehören bekanntermaßen auch zu den Standardspezialisten des SC. Wie zuletzt im Spiel gegen Mainz, als eine Ecke von Grifo über Höfler bei Petersen landete und dieser mit dem 1:1-Ausgleich einen Punkte rettete. Es war bereits das fünfte Mal, dass eine von Grifo geschlagene Ecke erfolgreich zu einem Tor verarbeitet wurde. Weitere neun Standards des Italieners führten zusätzlich zu Toren. Das ist ligaweit der Spitzenwert. Bereits dreimal verwandelten die Freiburger eine Ecke von Christian Günter. Aber auch beim FC Augsburg ist die Eckenstatistik nicht so schlecht: Fünf Tore fielen nach dieser Standardsituation.

Streich: Gegner stellen sich darauf ein

Freiburgs Gegner allerdings haben sich mittlerweile auf die Kreativität und Dynamik der linken Seite eingestellt. "Sie versuchen unsere linke Seite zu schließen - mit einem taktischen Vorgehen", sagt Christian Streich. Das merke man: "Jetzt müssen wir uns wieder darauf einstellen, dass wir Antworten darauf finden." In den letzten zwei Spielen habe das nämlich nicht mehr so gut funktioniert. "Wenn der Gegner spezielle Maßnahmen ergreift, dann muss es auf der anderen Seite Möglichkeiten geben", so Streich weiter. "Das heißt, wenn der Gegner das Schwergewicht mehr auf die eigene rechte Defensivseite legt, dann müssen wir in der Mitte und auf unserer rechten Offensivseite stärker sein dann als der Gegner."

Steht Schmid wieder in der Startelf?

Für das Spiel gegen Augsburg hat Streich personelle Veränderungen nicht ausgeschlossen. Unklar deshalb, wer die rechte Offensivseite am Samstag stärken soll. Roland Sallai sei nach der Auswechslung im Spiel gegen Mainz sehr enttäuscht gewesen, mehr noch über seine vergebene Torchance, als er frei vor dem Mainzer Tor am 05-Keeper scheiterte. Ihm fehle momentan etwas die "emotionale Balance", sagt Streich über den 24-jährigen Ungarn. Aber nach Sallais Training unter der Woche sei er "nicht unzufrieden" gewesen. Auch Jonathan Schmid sei wieder eine Startelf-Option als rechter Verteidiger - er hat immerhin schon fünfmal gegen Augsburg getroffen.

Joker Petersen rettet Freiburg einen Punkt gegen Mainz 05

Egal, über welche Seite und wie am Samstag die Tore fallen, die Freiburger wollen unbedingt nach den Niederlagen in Köln und Dortmund wieder Punkte mit nach Freiburg bringen. Dann natürlich hoch, zum Trainingsgelände am neuen Stadion - nach der emotionalen Verabschiedung im Hinspiel gegen Augsburg.