SC Freiburg will gegen Augsburg wieder in die Erfolgsspur

Fußball-Bundesligist SC Freiburg will im Auswärtsspiel beim FC Augsburg zurück in die Erfolgsspur. Verzichten muss der Sport-Club auf Mittelfeldspieler Yannik Keitel.

Der 22-Jährige Keitel habe sich einen Zeh gebrochen, sagte SC-Trainer Christian Streich. Der Bruch solle zunächst konservativ behandelt werden. Keitel falle nun mehrere Wochen aus, so Christian Streich in der Pressekonferenz am Donnerstag. Der wie Keitel ebenfalls nicht zum Stammpersonal zählende Innenverteidiger Keven Schlotterbeck ist dagegen nach einer Corona-Infektion wieder ins Mannschaftstraining zurückgekehrt.

Jonathan Schmid vor Startelfeinsatz?

Nach zuletzt durchwachsenen Leistungen mit fünf Punkten aus fünf Spielen in diesem Jahr denkt Streich vor der Partie am Samstag (15.30 Uhr) über Änderungen in der Startelf nach. Möglicherweise kommt Jonathan Schmid auf der rechten Defensivseite nach einer langwierigen Corona-Pause erstmals wieder von Beginn an zum Einsatz. Der abstiegsbedrohte Tabellen-16. Augsburg, bei dem die Freiburger in bisher neun Bundesliga-Auswärtsspielen noch nicht gewinnen konnten, sei "ein unangenehmer Gegner", meinte Streich. "Irgendwann brechen die Serien aber und das streben wir am Samstag an."