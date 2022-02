Bei Freiburg-Sieg: Darum jubelte Grifo mit dem Torwart-Trainer

per Mail teilen

Der SC Freiburg hat souverän mit 3:0 gegen Hertha BSC gewonnen. Das erste Tor des Spiels schoss Vincenzo Grifo per Elfmeter. Im Interview mit SWR Sport erklärt er seinen Torjubel und warum Champions-League-Träume tabu sind.

SWR Sport: Vincenzo Grifo, der SC Freiburg steht nach dem 24. Spieltag auf dem vierten Tabellenplatz. Träumen Sie schon von der Champions League oder ist das verboten von höchster Stelle?

Vincenzo Grifo: Das ist verboten von höchster Stelle, (lacht) weil wir noch einige Spiele haben, die auf uns zukommen. Wir sind happy, wir sind glücklich und haben uns das natürlich auch hart erarbeitet. Wir haben nichts geklaut und auch nichts geschenkt bekommen. Jetzt genießen wir erstmal den Sieg. Es war ein schwieriger Sieg, weil Hertha natürlich unfassbare Qualitäten hat - viele tolle Einzelspieler. Und so ein Spiel kann dann auch mal 3:0 für Hertha ausgehen. Aber wir waren sehr, sehr griffig, von Anfang an, gehen dann 1:0 in Führung und sind mega glücklich, dass wir die drei Punkte heute hier lassen konnten.

Nach dem 1:0, das Sie per Elfmeter erzielt haben, sind Sie in Richtung Bank gelaufen. Wer war denn der Adressat ihrer Botschaft und um was ging es denn da?

Grifo: Der Dank ging an meinen Torwart-Trainer. Bei Hertha fehlen ja ein paar Torhüter und dann haben wir nicht gewusst, wer im Tor steht. Unser Torwart-Trainer hat da tolle Arbeit geleistet und mir ein paar Videos vom Torhüter gezeigt, wie es denn sein könnte bei einem Elfmeter. Denn ich habe ihn nicht gekannt und ich beschäftige mich dann auch immer mit den Elfmetern. Deshalb hat er mir da geholfen und war derjenige, zu dem ich dann gegangen bin.

Was macht denn die Mannschaft, den SC Freiburg, so außergewöhnlich, dass sie so schwer zu bespielen ist?

Grifo: Eine Mannschaft, eine Einheit. Wir kämpfen füreinander, wir fighten auf dem Platz, die Atmosphäre und einfach eine unfassbare Qualität. Das beweisen wir wirklich in vielen Spielen. Jetzt, nach Augsburg, haben wir heute wieder gezeigt, was für eine Qualität wir haben, deswegen sind wir sehr glücklich.

Gemäß dem Motto 'Nach dem Spiel ist vor dem Spiel': Es kommt ja der Pokal. Wie sieht denn Ihr Pokal-Traum aus?

Grifo: Der sieht gut aus. Weil jetzt am Mittwoch fahren wir nach Bochum. Da haben wir unglücklich verloren und wollen da wieder etwas gutmachen. Der Pokal hat seine eigenen Regeln. Das hört sich immer so ein bisschen alibimäßig an. Aber es ist, glaube ich, ein fifty-fifty-Spiel und wir werden Vollgas geben. Wir werden gut regenerieren, damit wir am Mittwoch wieder frisch sind. Und dann geht's volle Attacke voraus.