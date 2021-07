Italien steht im Finale der Europameisterschaft. Vincenzo Grifo vom SC Freiburg stand vor dem Turnier im erweiterten Kader der Squadra Azzura und fiebert jetzt mit seinen Landsleuten vor dem Fernseher mit. Für Sonntag wünscht "Vince" sich natürlich den Titel.

SWR Sport: Vincenzo Grifo, Sie standen zwar leider nicht im endgültigen Kader Italiens für diese Europameisterschaft, sie haben aber dennoch, so nehme ich an, gestern mitgefiebert und mitgefeiert?

Vincenzo Grifo: Definitiv, auf jeden Fall. Ich habe das Spiel mit meiner Frau angeschaut. Unsere Tochter hat schon geschlafen. Wir hatten das Italien-Trikot natürlich an und feiern meine Italiener mit ganz viel Herzblut. Wir sind sehr froh. Die ganzen Fans in Italien oder hier sind wahrscheinlich auch durchgedreht, weil es lange her ist, dass wir in einem Finale standen. Auch wenn die Spanier uns gestern vor Probleme gestellt haben, finde ich, haben wir es verdient im Finale zu stehen, weil wir einfach das ganze Turnier super performed haben.

Wie hoch war der Puls, als der Italiener Jorginho zum Elfmeter anlief, nachdem der Spanier Morata zuvor verschossen hatte?

Null Komma null, wirklich null. Ich habe zu meiner Frau gesagt, wir können eigentlich schon feiern. Von 100 Elfmetern macht er, keine Ahnung, 98 rein. Das ist so eine coole Socke, der hat so eine Lockerheit und Sicherheit. Er guckt sich den Torwart immer aus, ich kenne es aus dem Training. Man weiß, wie er schießt, aber man kann es einfach nicht aufhalten. Das ist so ein bisschen ähnlich wie bei Lewandowski. Und deswegen war ich mir ziemlich sicher. Wirklich. Also, wenn jetzt jemand anders da gestanden wäre, dann vielleicht, aber bei Jorginho auf gar keinen Fall.

Und als der Elfmeter drin war, ist die Tochter wieder aufgewacht?

Nein, wir haben versucht, vorsichtig zu jubeln, damit sie nicht aufwacht. Wir sind sehr froh, dass die Jungs im Finale stehen. Obwohl es für mich nicht gereicht hat, bin ich unfassbar stolz, Teil eines solchen Teams zu sein, im vorläufigen Kader gewesen zu sein. Es war wirklich eng, das verpasst zu haben. Und deswegen kann man nur stolz sein. Das zeigt, was für eine Qualität Italien hat. Und da kann man ruhig auch stolz auf sich sein.

Sie waren im Kader, auch wenn es am Ende nicht für die EM gereicht hat. Sie kennen die Jungs. Was macht die Mannschaft aus?

Viel, viel. Die Euphorie, die Atmosphäre, der Zusammenhalt, die Hilfsbereitschaft, die Stimmung und das Trainerteam und die Qualität. Also da kommt so viel zusammen, dass man, glaube ich, gar nicht weiß, wo man anfangen soll. Also wirklich, von A bis Z passt einfach alles. Deswegen kann man echt nur stolz sein. Ich habe ein bisschen geahnt, auch wenn mir das vielleicht viele nicht geglaubt haben. Ich habe es aber schon in Interviews vor dem Turnier erzählt, dass Italien dieses Jahr definitiv weit kommen wird. Und es hat sich bestätigt, weil ich einfach auch schon in dem Trainingslager gemerkt habe, was für eine Qualität da einfach herrscht. Und mit der Euphorie, mit der Qualität, kannst du nur weit kommen.

Gelobt wurde auch immer der Teamgeist, den Roberto Mancini mit seinem Trainerteam und der Truppe geformt hat. Sie waren ja in der Vorbereitunng noch dabei. Was hat Mancini den Jungs mit auf den EM Weg gegeben? Wie macht er das?

Viel Selbstvertrauen, viel Euphorie, viel Spaß zu haben. Gelassenheit, das ganze zu genießen. Worauf wie hingearbeitet haben in den letzten 2 1/2 Jahren mit 33 ungeschlagenen Spielen, ist einfach zu zeigen, wie wir mit breiter Brust auf den Platz gehen. Dafür haben wir die Spieler, dafür haben wir die Qualität und das haben wir jetzt auch gezeigt.

Haben sie Kontakt zum ein oder anderen Spieler während der EM?

Eher weniger. Natürlich hat man ab und zu Kontakt, man schreibt sich oder hat Kontakt über Instagram. Aber man lässt sich eher in Ruhe. Wenn sie am Sonntag das Finale gewinnen sollten, was ich hoffe und wovon ich ausgehe, dann gibt es natürlich Kontakt.

Was ist der Code, den der Gegner entschlüsseln muss, um die Italiener zu schlagen?

Schwierig, das ist ein sehr schwieriger Code. Beim iPhone gibt es ja immer vier, bei Italien brauchst du acht, kann man das so sagen? Da brauch man acht Zahlen, um die Jungs zu knacken (lacht). Man sieht es ja, wir haben eine bomben Abwehr, eine super Mischung. Wir spielen nach vorne. Früher hat Italien nach dem 1:0 ja immer hinten sicher gestanden. Das hat Mancini verändert. Jetzt geht es volle Kraft voraus und einfach Tore schießen. Das ist ein geiles Spiel, deswegen macht es Spaß, Italien einfach zuzuschauen.

2018 war Italien noch nicht einmal bei der WM dabei, jetzt, drei Jahre später, könnte der EM-Titel rausspringen. Was ist im italienischen Fußball passiert in diesen 36 Monaten?

Der Trainer hat einfach eine geile Euphorie mitgebracht, ein geiles Trainerteam mitgebracht, ne geile Taktik ausgewählt. Das muss man ihm einfach lassen. Er hat sich die richtigen Spieler einfach ausgewählt und eine gute Truppe zusammengestellt. Natürlich hat er mit Chiellini und Bonucci da hinten zwei, die den Laden auch zusammenhalten. Die natürlich auch Anführer sind. Solche Spieler brauchst du immer. Deswegen kann man Stolz auf Roberto Mancini sein, wie er es geschaft hat, peu à peu, ein geiles Team aufzubauen.

Der Gegner im Finale wird heute Abend ermittelt. England oder Dänemark. Wer wäre ihnen lieber?

Mir wäre Dänemark lieber, weil England natürlich dann auch einen gewissen Heimvorteil hat mit den Fans. Wenn das Stadion voll ist, könnte es schon ein bisschen schwieriger werden. Aber ich glaube, im Finale ist alles möglich. Egal wer kommt, ob England oder Dänemark. Jeder hat auf das Finale hingearbeitet. Wir Italiener können es ja ganz gediegen angucken vor dem Fernseher.

Und wenn Italien am Sonntag den Titel holt, beantragen sie dann bei ihrem Trainer beim SC Freiburg, bei Christian Streich, einen freien Montag?

Ich frage ihn mal, ja. Ich weiß noch gar nicht, ob wir Training haben, aber ich probiere das dann mal.