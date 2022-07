Der SC Freiburg treibt seine Vorbereitungen auf die neue Saison weiter voran. Mit dem Japaner Ritsu Doan hat der Sport-Club eine weitere Offensivkraft verpflichtet.

Der japanische Nationalspieler Ritsu Doan wechselt von PSV Eindhoven zum SC Freiburg. Das teilten die Breisgauer am Dienstag mit. Über Vertragsinhalte sei Stillschweigen vereinbart worden. Medienberichten zufolge soll die Ablöse acht bis neun Millionen Euro betragen.

Hartenbach lobt Doans Offensiv-Qualitäten

"Ritsu ist technisch sehr veranlagt, kann Eins gegen Eins und weiß auch torgefährlich zu werden. Er bringt ein gutes räumliches Verhalten und Energie auf den Platz", sagt Sportdirektor Klemens Hartenbach. "Ritsu hat in Bielefeld gezeigt, dass er umfänglich Bundesliga spielen kann - das werden wir auch von ihm brauchen. Es ist schön, dass es mit einem Jahr Verzögerung doch noch geklappt hat", so Hartenbach weiter.

Doan hat bereits Bundesliga-Erfahrung

Der japanische Nationalstürmer konnte bereits Erfahrungen in der Bundesliga sammeln. In der Saison 2020/21 war er an Arminia Bielefeld ausgeliehen. Für die Ostwestfalen war er in 35 Partien an acht Toren direkt beteiligt.

Nach der Verpflichtung des ghanaischen Nationalspielers Daniel-Kofi Kyereh (4,5 Millionen Euro vom FC St. Pauli) ist Doan schon die zweite Verstärkung für die Offensive der Breisgauer. Dazu sicherte sich der Sport-Club auch noch die Dienste von Innenverteidiger Matthias Ginter, der ablösefrei von Borussia Mönchengladbach nach Freiburg zurückkehrte.