Der Vertrag von Torhüter Benjamin Uphoff beim Zweitligisten Karlsruher SC war am 30.06. ausgelaufen. Nun steht der neue Klub des 26-Jährigen fest: Der Keeper wechselt ablösefrei zum SC Freiburg. Alexander Schwolow, die bisherige Nummer eins, hatte die Breisgauer in Richtung Hertha BSC verlassen.

Uphoff, der 2017 vom VfB Stuttgart zum KSC gewechselt war, soll sich beim SC mit Mark Flekken, der bisherigen Nummer zwei in Freiburg, um den Platz zwischen den Pfosten duellieren. Flekken war in der abgelaufenen Saison für Freiburg zehn Mal zum Einsatz gekommen, als Schwolow verletzt fehlte. Der 27-jährige Niederländer hatte bei diesen Spielen überzeugt. Ihm wird zugetraut, die neue Nummer eins bei den Schwarzwäldern zu werden. Er dürfte als Favorit in das Duell mit Uphoff gehen. Das Torhüter-Trio wird komplettiert von Niclas Thiede, der als Nummer drei eingeplant ist.

Sportdirektor Hartenbach ist überzeugt von Uphoff

"Benjamin kommt direkt aus der Spielpraxis und hat sich in den vergangenen Jahren kontinuierlich über die 3. Liga und die 2. Bundesliga weiterentwickelt und stabilisiert", sagt Sportdirektor Klemens Hartenbach: "Benjamin ist breit aufgestellt in seinen Fähigkeiten und wir gehen fest davon aus, er ist bei uns am richtigen Platz um sich auch in der Bundesliga zu beweisen."

"Freiburg ist für mich die richtige Adresse

"Der Sport-Club genießt gerade in der Arbeit mit seinen Torhütern einen hervorragenden Ruf und ich freue mich auf die neue Herausforderung. Wir hatten sehr offene Gespräche und ich hatte früh das Gefühl, dass Freiburg für mich die richtige Adresse für den Sprung in die Bundesliga ist", sagte Uphoff.

Schwolow hingegen verließ den SC Freiburg und wechselte innerhalb der Bundesliga zu Hertha BSC, wie am Dienstag offiziell wurde. Der 28-Jährige unterschrieb bei den Berlinern einen "langfristigen Vertrag". "Ich möchte den Trainern, Mitspielern, Mitarbeitern und Fans für die vergangenen zwölf Jahre Danke sagen und gehe mit mehr als einem weinenden Auge", sagte Schwolow, der im Breisgau noch einen Vertrag bis 2022 hatte, zum Abschied. Als Ablösesumme standen zuletzt rund acht Millionen Euro im Raum.