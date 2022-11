"Hartes Stück Arbeit": Freiburg und Union kämpfen um Platz zwei

per Mail teilen

Dritter gegen Zweiter: Zum Abschluss des Bundesliga-Jahres treffen die beiden Überraschungsmannschaften SC Freiburg und Union Berlin aufeinander.

Vor ein paar Jahren konnten sie davon nur träumen, nun kämpfen der SC Freiburg und Union Berlin um die erste Verfolgerrolle von Rekordmeister Bayern München. Im letzten Fußball-Bundesligaspiel des Jahres am Sonntag (17.30 Uhr) treffen die beiden Überraschungsmannschaften der Hinrunde (jeweils 27 Punkte) in Freiburg aufeinander und wollen sich mit einem Sieg in die lange Winterpause verabschieden.

Freiburgs Höfler erwartet gegen Union ein Spiel "auf Augenhöhe"

"Wir haben jetzt noch ein Spiel - das wollen wir auf jeden Fall gewinnen. Vor allem zu Hause", sagte Freiburgs Nicolas Höfler, der ein Spiel "auf Augenhöhe" erwartet. Gerade zu Hause ist der Sport-Club, der bislang vor allem mit einer starken Defensive und viel Gefahr durch Standards auf sich aufmerksam machte, in dieser Spielzeit sehr souverän. In wettbewerbsübergreifend zehn Heimspielen gab es für das Team von Trainer Christian Streich nur eine Niederlage - gegen Borussia Dortmund.

Union Berlin mit zuletzt zwei Spielen ohne Sieg

Um diese Heimstärke weiß natürlich auch Freiburgs Gegner Union Berlin. Linksverteidiger Niko Gießelmann erwartet deshalb ein "intensives Spiel" gegen die Breisgauer. Die Köpenicker selbst rutschten nach zuletzt zwei Spielen ohne Sieg von der Tabellenspitze ab und "machten" die Bayern vorzeitig zum "Pausen-Meister". Auch deshalb dürfte der Wunsch nach dem neunten Ligasieg bei Union besonders groß sein, um nach einer bisher so starken Saison nicht mit einer Serie an Negativerlebnissen in die WM-Pause zu gehen.

Ginter und Günter freuen sich über WM-Nominierung

Einen erfolgreichen Abschluss der Hinrunde wünscht sich nach natürlich auch der Sport-Club, der ebenfalls seinen neunten Saisonsieg einfahren kann. Das Selbstvertrauen, wieder dreifach punkten zu können, ist trotz der 1:3-Niederlage in Leipzig beim Streich-Team da. Während SC-Keeper Mark Flekken enttäuscht über dessen überraschende Nicht-Nominierung ins niederländische WM-Team sein wird, dürften besonders Matthias Ginter und Kapitän Christian Günter nach ihrer WM-Nominierung mit breiter Brust auftreten und die Mannschaft mitreißen. "Das ist auch ein sehr großer Verdienst des gesamten SC Freiburg", sagte Ginter und freut sich auf sein drittes WM-Turnier. Aber zuvor habe man noch ein "schweres Spiel gegen Union Berlin vor der Brust".