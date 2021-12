Freiburgs Streich erwartet intensives Spiel gegen Hoffenheim

Der 6:0-Sieg des SC Freiburg in Gladbach am vergangenen Bundesliga-Spieltag sei für sein Team "sehr wichtig" gewesen, sagte SC-Trainer Christian Streich. Aber niemand habe sich blenden lassen, denn jetzt steht wieder ein Topspiel an.

Er habe nicht das Gefühl, "dass irgendjemand meint, dass es so weitergeht", so der Freiburger Trainer. Der 6:0-Sieg gegen Gladbach sei "eine riesige Erleichterung" gewesen, "dass wir uns für die ansprechende Leistung belohnen konnten". Vierter gegen Fünfter Im Duell um die Europacup-Ränge mit der TSG erwartet Streich eine "sehr hohe" Intensität. "Sie sind einfach im Moment richtig gut drauf. Das wird ein total schwieriges Spiel", so Streich. "Aber wir sind auch gut drauf." Es werde sicher ein attraktives Spiel mit großer Energie. Die Chancen stünden 50:50, er könne da keinen Tipp abgeben. Jonathan Schmid trainiert wieder mit Nach seiner Corona-Infektion trainiert Jonathan Schmid wieder mit der Mannschaft. Er sei in den Zweikämpfen mit dabei, sagte Streich. Die Entwicklung beschreibt der Trainer als "sehr gut". Er könne von der Intensität her auch wieder Zweikämpfe führen und ins Gegenpressing gehen, so Streich. Und weiter: "Wir sind sehr froh." Schmid hatte Berichten zufolge einen schweren Krankheitsverlauf. Yannik Keitel fällt aus Womöglich bis zur Winterpause muss der Sport-Club auf U21-Nationalspieler Yannik Keitel verzichten. Der Defensivakteur zog sich einen Muskelfaserriss in den rechten Adduktoren zu und fällt in jedem Fall gegen Hoffenheim aus. Genaue Angaben zur Ausfalldauer machten die Breisgauer zunächst nicht. Keitel sei "im Rasen hängengeblieben", berichtete Trainer Christian Streich. Und weiter: "Wir müssen die Belastung bei ihm gut dosieren." TV-Tipp SWR Sport BW Eine Zusammenfassung, Analysen und Stimmen zum Spiel des SC Freiburg gegen die TSG Hoffenheim gibt es am Sonntag in der Sendung "SWR Sport BW" im SWR Fernsehen. Um 21:45 Uhr geht's los. Attraktives Restprogramm bis Weihnachten Nach dem Spiel gegen Hoffenheim treten die Breisgauer noch bei Union Berlin und dann zuhause gegen Bayer Leverkusen an. Ein "attraktives" Restprogramm, meint auch Christian Streich. Er würde es sich im Fernseher angucken, wenn er nicht selbst dabei sein dürfte, sagt er. Der Fokus liegt zunächst aber wohl auf dem Duell gegen die TSG Hoffenheim, das laut Streich ja eben auch intensiv und attraktiv werden wird.