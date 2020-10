Die einen freuen sich, dass der Ball rollt. Andere ärgern sich, dass der Ball rollt. SC-Coach Christian Streich schaut über die Fußballbranche hinaus und macht sich Sorgen.

Zwei Mal die Woche werden Fußballprofis auf das Coronavirus getestet. Sie fliegen in Chartermaschinen zum Auswärtsspiel. Sie fliegen mit ihren Nationalmannschaften in Europa hin und her, um in der für viele unwichtigen Nations League antreten zu können. Sie kicken oft in leeren oder nahezu leeren Stadien - the show must go on!

Fußball als Kulturgut

So einfach sieht es für viele von außen aus. Der Fußball genießt eben Privilegien! Das mag sein, die Frage ist aber, was ist die Alternative? Kein Fußball wäre auf Dauer für einige Vereine definitiv existenzgefährdend. Und dann? Fußballvereine sind mittelständische Unternehmen, die Profispieler sind nur ein kleiner Teil des Personals. Doch es geht ja nicht immer nur um den Kommerz. Der Fußball ist auch ein wichtiges Stück Kulturgut, dass es zu erhalten gilt. "Natürlich ist Fußball etwas, wo sich Menschen im Stadion treffen. Es ist bunt gemischt, auch von der sozialen Struktur her, was ja auch einer der wenigen Plätze ist. Wo gibt’s das noch, dass die Menschen so gemischt sind wie beim Fußball, vielleicht im Freibad noch", so Freiburgs Trainer Christian Streich vor dem Spiel bei Union Berlin.

5000 Fans bei Union im Stadion

3800 Zuschauer hätten beim letzten Heimspiel der Freiburger gegen Bremen ins Schwarzwaldstadion kommen sollen. Freitags wurde entschieden, dass das Spiel doch ohne Zuschauer stattfinden soll. Jetzt in Berlin dürfen 5000 Fans hinein, völlig in Ordnung für Freiburgs Trainer Christian Streich. "Ein Stadion ist ein offener Raum mit einer gewissen Sitzplatzanordnung. Wenn es gegeben ist, dass die Leute nicht gefährdet sind und die Entscheider sagen, dass ist verantwortbar, dann ist es in diesem Moment, wenn alles berücksichtigt ist, vertretbar!"

Die Ligen und ihre Abhängigkeit - Welche Rolle spielen die Zuschauer?

Streich vermisst das Theater

Christian Streich ist letztlich froh, dass er solche Sachen nicht entscheiden muss. Und doch ist er bekannt dafür, dass er über den Fußball-Tellerrand hinausschaut. Corona geht an keinem spurlos vorbei, kaum einer macht sich derzeit keine Sorgen um die Zukunft und was sich vielleicht ändern wird. Dem Fußball geht es relativ gut. Der Ball darf rollen, die Fernsehgelder fließen, doch um andere Branchen macht sich der Fußballlehrer Sorgen. Branchen, die auch er im alltäglichen Leben vermisst." Es gebe ganz viele andere Sparten als Fußball, in denen andere Menschen extrem darauf angewiesen seien, dass sie arbeiten können, so Streich. "Wenn du im kulturellen Bereich schaust oder im Bezug auf Messe, wo die Menschen vollständig auf Null runterfahren mussten, das macht einem schon richtig Sorgen. Ich würde auch gerne mal wieder ins Theater gehen oder auf Konzerte, das ist dann auch Inspiration und Freude, ich vermisse das total. Obwohl, ich gehe nicht alle drei Wochen ins Theater, ich gehe dann halt alle zwei oder drei Monate oder zu einer Lesung. Überall da, wo du viele Menschen triffst, die andere Interessen haben, das geht mir total ab und das vermisse ich total."

TV-Tipp: SWR Sport BW am Sonntag ab 21:45 Uhr Alle Infos zum Spiel der Freiburger bei Union Berlin gibt's am kommenden Sonntag, ab 21:45 Uhr bei "SWR Sport BW" im SWR Fernsehen BW.

Streich: Einsamkeit habe Auswirkungen

So geht es den meisten und insgesamt ist jeder Einzelne froh, wenn er derzeit einigermaßen seiner Arbeit nachgehen kann und darf. Nicht anders geht es dem Fußballprofi. In diesen Zeiten steht nicht das Geld im Vordergrund, sondern die Möglichkeit seinen Beruf ausüben zu können, trotz Corona. Und der Beruf des Fußballprofis ist es eben zu kicken. Der Fußball hat seinen Platz in unserer Gesellschaft, aber vor allem dient er der Unterhaltung. Eine gelungene Abwechslung auch in Coronazeiten, in der zwischenmenschlich viel verloren geht und das macht auch Freiburgs Trainer Sorgen: "Es geht um Einsamkeit, fehlende Körperlichkeit, ganz viele Berührungen zwischen Menschen, die nicht in einem Haushalt leben fallen weg. Das ist schlecht, denn wenn das länger so geht, hat das natürlich Auswirkungen. Auch wenn wir unsere Kinder so erziehen müssen, dass sie den Anderen gewissermaßen als Fremden behandeln müssen, das hat natürlich Auswirkungen speziell auf die Kinder, weil wir ihnen das ja so vorleben müssen."

Christian Streich will keine Sonderrechte für den Fußball. Er gehört einfach zu den vielen Menschen in unserem Land, die hoffen, dass sie weiterhin, wenn auch mit Einschränkungen, ihrem Beruf nachgehen können.