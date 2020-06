Der SC Freiburg spielt eine sensationelle Saison und darf nach dem Sieg gegen Hertha BSC von der Europa League träumen. Trainer Christian Streich spekulierte nach dem Erfolg gegen den Hauptstadtklub darüber, was eine Qualifikation für das internationale Geschäft bedeuten würde.

Christian Streich stand in der Pressekonferenz nach dem 2:1-Sieg seiner Mannschaft gegen Hertha BSC noch sichtlich unter Strom. Es war ein Big-Point-Spiel für seine Mannschaft, die zumindest für eine Nacht auf Rang sieben steht. Dieser würde für die Teilnahme an der Europa-League-Qualifikation reichen, weil im Pokalfinale der als Meister für die Champions League qualifizierte FC Bayern und Bayer Leverkusen, das in der Liga mindestens Rang fünf sicher hat, aufeinandertreffen.

Streich war die Anspannung der vorangegangenen 90 Minuten anzumerken, aber auch die Erleichterung. Und der SC-Coach, sonst immer um Bodenhaftung bemüht, erlaubte sich sogar darüber zu spekulieren, was eine Europa-League-Teilnahme für sein Team bedeuten könnte.

Streich: "Wir wollen alles"

"Jetzt haben wir gewonnen und so viele Punkte. Und wenn es dann so ist, ist es so. Aber ich weiß dann auch, was es bedeuten würde, wenn es so käme", sagte der 55-Jährige und führte aus: "Wenn es fix ist, würde ich mich freuen. Danach geht es aber schon los, das Kopfkino: Wie sollen wir es bewältigen? Donnerstags irgendwo rumreisen und sonntags dann in der Bundesliga zu ausgeruhten Mannschaften kommen. Dann wird es richtig kompliziert. Dann kann man es mit der Quadratur des Kreises probieren - aber wir wollen alles."

Den Sieg gegen Hertha BSC hatte Freiburg neben einer einmal mehr geschlossenen Mannschaftsleistung vor allem Super-Joker Nils Petersen zu verdanken. Mit seinem 25. Treffer nach einer Einwechslung sorgte der Angreifer für den 2:1 (0:0)-Erfolg. Vincenzo Grifo (61. Minute) hatte den SC mit einem Freistoß in Führung gebracht, kurz darauf gelang Vedad Ibisevic (66.) per Foulelfmeter der Ausgleich. Aber dann schlug Ex-Nationalstürmer Petersen (71.) zehn Minuten nach seiner Hereinnahme zu und entschied das Spiel.

"Natürlich möchte man am liebsten Startspieler sein", sagte Petersen nach der Partie im Gespräch mit SWR Sport und ergänzte mit einem Lachen: "Aber wenn es so gut klappt wie aktuell, fehlen einem natürlich irgendwo die Argumente."

"Wir schielen noch nach oben"

Auch der Angreifer nahm das Ziel Europa ins Visier. "Ich würde lügen, wenn ich sage, dass ich nicht auf die anderen Ergebnisse schaue. Wir haben noch die Chance und schielen noch nach oben."

Das Restprogramm der Freiburger hat es allerdings in sich. Am 33. Spieltag (Samstag, 15:30 Uhr) reisen die Breisgauer zum frischgebackenen Deutschen Meister Bayern München, ehe sie in der finalen Runde den FC Schalke 04 empfangen.

Petersen hofft auf müde Bayern

Petersen spekuliert vor dem Gastspiel beim FCB darauf, dass der Traditionsklub den Titel unter der Woche vielleicht etwas ausgelassener feiert und gegen den SC ein paar Prozentpunkte weniger auf den Platz bringt. "Klar wird das ein schwerer Ritt", sagte der Angreifer: "Wir müssen darauf hoffen, dass sie bei der Meisterfeier ein bisschen Gas geben - und zwar so ausgiebig, dass es dann schwer wird gegen uns." Und ergänzte lachend: "Vielleicht schicken wir noch ein paar gute Weine runter - dann haben wir eine Chance."