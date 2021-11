Bayern gegen Freiburg: Bester Angriff gegen beste Verteidigung

Es ist das Topspiel am Samstag in der Bundesliga. Spitzenreiter FC Bayern München empfängt den Tabellendritten SC Freiburg. Die beste Offensive der Saison trifft auf die beste Defensive. Wer setzt sich durch?

38 Tore erzielten die Bayern an den ersten zehn Spieltagen. Das ist Bundesliga-Rekord. Auf der anderen Seite stehen die Freiburger mit der momentan stabilsten Abwehr der Liga, die gerade einmal sieben Treffer zugelassen hat.

Diese trockenen Zahlen werden am Samstag ab 15:30 Uhr im Spitzenspiel des FC Bayern München gegen den SC Freiburg mit Leben gefüllt.

Programmtipp Highlights, Analysen und Interviews des Duells zwischen dem SC Freiburg und dem FC Bayern München sehen Sie in SWR Sport in Baden-Württemberg. Los geht's am Sonntag ab 21:45 Uhr im SWR Fernsehen BW. Live-Einblendungen des Spiels gibt's in SWR1-Stadion (Samstag 14 - 18 Uhr).

SC-Trainer Christian Streich beschreibt die Stimmung in der Mannschaft als "so wie sonst, wenn du eine gute Phase hast". Keine andere Form von Anspannung also, stattdessen sehr viel Vorfreude. "Ich bin jetzt seit 50 Jahren beim Fußball und Bayern war immer das Maß aller Dinge."

Als Kind habe er verfolgt, wie der Club dreimal in Serie Europapokalsieger der Landesmeister wurde. "Das waren Höhepunkte, wenn du als Acht-, Neunjähriger beim Vater auf dem Schoß so ein Spiel gesehen hast. Das waren unsere absoluten Heroes: Gerd Müller, Franz Beckenbauer, Sepp Maier, Bulle Roth. Mein ganzes Leben ist Bayern München da gewesen. Gegen Bayern zu kämpfen und zu spielen, ist etwas Wunderbares. Wir werden alles tun, um ihnen Paroli zu bieten."

Nico Schlotterbeck gegen Robert Lewandowski

Teil der bemerkenswert stabilen Abwehr ist auch U21-Europameister Nico Schlotterbeck. Er könnte gegen Bayern die Aufgabe bekommen, Stürmerstar Robert Lewandowski (bislang 12 Bundesliga-Saisontore) in Schach zu halten. Gegen einen anderen Topstürmer der Liga, Erling Haaland, gelang das am 2. Spieltag schon gut. Beim 2:1-Heimsieg gegen den BVB traf Haaland nicht.

Im Gespräch mit SWR Sport sagte Schlotterbeck, er glaube, das Duell mit Lewandowski werde sich ähnlich anfühlen wie gegen Haaland. Er habe auch schon mit seinem Bruder gesprochen, der schon einige Duelle gegen Lewandowski gehabt habe und hoffe einfach, dass Lewandowski nicht so oft treffe wie sonst.

Freiburgs Höler gegen Upamecano

Auf der anderen Seite des Fußballplatzes freut sich Freiburgs Stürmer Lucas Höler (bislang drei Tore) auf das Duell mit FCB-Verteidiger Dayot Upamecano. "Er ist ein Verteidigungsmonster", sagte der Freiburger der "Abendzeitung" in München. Der Franzose sei ein extrem starker Zweikämpfer mit einem sehr robusten Körper. "Wenn du da nicht zu hundert Prozent reingehst und dich konzentrierst, hast du keine Chance gegen ihn", erklärte Höler.

Es sei auffällig, dass die Bayern gerade mehr Gegentore kassierten als zuvor, sagte Höler mit Blick auf die neun Gegentreffer in den letzten drei FCB-Pflichtspielen. "Da versuchen wir unsere Chance zu nutzen und am Samstag das ein oder andere Tor zu schießen". Und vielleicht heißt ein Torschütze ja dann Lucas Höler, verwundern würde das nicht, der Freiburger erzielte in seiner Bundesliga-Karriere gegen keinen anderen Verein mehr Tore - nämlich drei in sieben Spielen.

7. August 1993: 1993 stieg der Sport-Club erstmals in die Bundesliga auf. Zum Einstand im Oberhaus mussten die Breisgauer ins Münchner Olympiastadion. Dort führten die Hausherren schon nach acht Minuten mit 1:0. 16 Minuten und einen Doppelpack von Adolfo Valencia später stand es 3:0. Oliver Freund gelang noch der erste Bundesliga-Treffer für den SC Freiburg. Mehr zu Feiern gab es an diesem Tag nicht - es blieb bei einer 1:3-Niederlage. imago images IMAGO / Pressefoto Baumann Bild in Detailansicht öffnen 27. November 1993: Zum Rückspiel kamen die Bayern in den Breisgau. Statt badischem Wein bekamen sie dort drei Tore eingeschenkt. Garniert wurden alle Treffer von Uwe Wassmer. Das Spiel endete 3:1, Prost! picture-alliance / Reportdienste picture alliance / dpa | Rolf Haid Bild in Detailansicht öffnen 23. August 1994: Nach der Niederlage in der Vorsaison dürsteten die Bayern nach einer Revanche. Doch nach 20 Minuten musste Oliver Kahn zum dritten Mal den Ball aus dem eigenen Tor holen. Zahlreiche Frustfouls und ein wild gestikulierender Trainer Giovanni Trapattoni halfen den Bayern wenig. Im Gegenteil: Das Spiel endete 5:1. Die Sensation gab dem SC Freiburg Schwung für die Saison, die er auf Platz 3 beendete. Die Bayern wurden nur Sechster. picture-alliance / Reportdienste picture alliance / dpa | Rolf Haid Bild in Detailansicht öffnen 10. Mai 1997: Drei Spieltage vor Saisonende stand der SC Freiburg schon als Absteiger fest. Der FC Bayern kämpfte noch um die Meisterschaft. Als es kurz vor Schluss noch 0:0 stand, wechselte Giovanni Trapattoni Jürgen Klinsmann, den torgefährlichsten Bayernstürmer, aus. Den Frust Jürgen Klinsmanns bekam eine Werbetonne zu spüren. Mit voller Wucht trat der Nationalspieler gegen diese und schlug ein Loch in seiner Schuhgröße hinein. Auf dem Platz schepperte es aber nicht mehr, sondern blieb beim 0:0. Die demolierte Tonne kann heute im Museum des FC Bayern bewundert werden. imago images IMAGO / WEREK Bild in Detailansicht öffnen 12. April 2000: Nach elf Minuten lagen die Bayern 0:1 hinten. In Unterzahl drehte der spätere Meister die Partie. Doch ein anderer Treffer, als der zum 2:1, ging in die Geschichtsbücher ein. Kurz vor Abpfiff warf ein Freiburg-Fan einen Golfball gegen die Schläfe von Oliver Kahn. Nach Spielende musste Uli Hoeneß den blutüberströmten Torwart zurückhalten, der gegen SC-Rekordspieler Andi Zeyer und das Publikum wetterte. imago images IMAGO / Heuberger Bild in Detailansicht öffnen 10. September 2011: Mit einem 7:0-Sieg in der Allianz Arena versetzte der Rekordmeister den Breisgauern die höchste Niederlage der Vereinsgeschichte. Dabei gelang Mario Gomez als erster Bayern-Spieler seit Giovane Élber ein Viererpack. Den letzten Treffer der Partie erzielte der eingewechselte Nils Petersen in der 89. Minute. imago images IMAGO / Plusphoto Bild in Detailansicht öffnen 16. Mai 2015: Stichwort Nils Petersen und die 89. Minute: Am vorletzten Spieltag brauchte der abstiegsbedrohte SC Freiburg dringend Punkte. Gegen das Team von Pep Guardiola, das schon als Meister feststand, setzte wohl niemand auf den SC. Die frühe Bayern-Führung glichen die Freiburger aus, bis kurz vor Schluss deutete alles auf ein Unentschieden hin. Vier Minuten vor Ende kam Ex-Bayern-Stürmer Nils Petersen in die Partie und traf - natürlich - in der 89. Minute zum 2:1. Trotz einem erneuten Last-Minute-Goal von Petersen am letzten Spieltag stieg der SC Freiburg ab. Der vierte Sieg der Freiburger über den FC Bayern blieb der vorerst letzte. picture-alliance / Reportdienste picture alliance / AP Photo | Michael Probst Bild in Detailansicht öffnen

Streichs geheimer Plan

Auf die Frage nach dem möglichen Spielsystem gegen die Bayern ging Streich bei der Pressekonferenz vor der Partie nicht ins Detail. "Ich will es noch nicht verraten."

Es gebe Argumente für die Dreier- und welche für die Viererkette. Es sei eine knifflige Entscheidung, zumal die Bayern immer wieder in Nuancen ihre Grundordnung variierten. Herausforderung für den SC sei es dann, die Lücken zu schließen. Und so, versichert Streich, werde der Sport-Club versuchen, dem Rekordmeister das Leben schwer zu machen. Zudem sei das Ziel auch im Spiel selbst oder nach der Pause umstellen zu können wie beispielsweise gegen Leipzig, als Streich in der zweiten Halbzeit auf eine Viererkette umstellte. Und trotzdem fasst er die Sache mit dem Spielsystem schließlich pragmatisch zusammen: "Man soll nicht so viel drüber schwätzen über das Systemzeugs, sondern man soll es auf dem Platz so machen, dass es gut ist."

Ein Coup am Samstag würde bedeuten, dass Freiburg zum ersten Mal auswärts in der Bundesliga beim FC Bayern gewinnt. Und dieser Coup der Breisgauer scheint wahrscheinlicher wie nie.