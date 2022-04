So bekommen Fans vom SC Freiburg Tickets für das Pokalfinale

Der SC Freiburg zieht erstmals in der Vereinsgeschichte in das DFB-Pokalfinale ein. Wie Freiburg-Fans nun an Tickets für die Partie am 21. Mai in Berliner Olympiastadion kommen.

Nach dem 3:1-Sieg der Freiburger im DFB-Pokal-Halbfinale gegen den Hamburger SV beginnt nun die heiße Phase im Ringen um die Final-Tickets in Berlin. Der SC Freiburg hat auf der offiziellen Webseite des Vereins nun erste Informationen zur Ticketvergabe bekanntgegeben. Vorverkaufsrecht für Mitglieder und Dauerkartenbesitzer Demnach haben zunächst Mitglieder und Dauerkarteninhaber die exklusive Möglichkeit, sich für Karten online oder telefonisch auf eine Interessentenliste setzen zu lassen. Jeder Fan hat dabei die Chance, maximal zwei Tickets für das Finalspiel zu erhalten. Insgesamt erhält der SC Freiburg ein Kontingent von etwa 20.000 Tickets. Sollte die Nachfrage größer sein als das Angebot, entscheidet das Los darüber, wer ein Ticket erhält. Zu- und Absagen werden per E-Mail erteilt. Freiburg Fußball | DFB-Pokal Nach Sieg gegen den HSV: So reagiert Freiburg auf den Finaleinzug Mit dem Finaleinzug im DFB-Pokal hat das Wirken von Christian Streich beim SC Freiburg einen neuen Höhepunkt erreicht - doch der Kult-Trainer warnt vor einer Überhöhung des aktuellen Erfolgs. In Freiburg ist man ganz aus dem Häuschen. mehr... Die Bewerbungsphase um die begehrten Eintrittskarten für Berlin läuft noch bis kommenden Montag, 25. April 2022. Sie ist unverbindlich und kostenlos - alle Details zum weiteren Ablauf und der eigentlichen Buchung folgen, so der SC. Auch die Aufteilung der Fankurven und die Standorte der dazugehörigen Fanfeste in Berlin werden noch bekanntgegeben. Pokalfinale vor mehr als 70.000 Fans Die Freiburger erwartet ein Endspiel vor mehr als 70.000 Zuschauern. Wie die Breisgauer erhält auch der zweite Finalteilnehmer 20.000 Tickets. Ob der Sport-Club gegen Union Berlin oder RB Leipzig antritt, entscheidet sich im zweiten Halbfinale am Mittwochabend (20:45 Uhr/live in der ARD). Das übrige Kontingent von rund 30.000 Tickets liegt beim DFB. Bis auf einige VIP-Plätze sind beim deutschen Fußballbund keine Tickets mehr verfügbar. Über Jahre hinweg war das DFB-Pokalfinale am 21. Mai im Olympiastadion ausverkauft. Die ARD überträgt live. Info zum DFB-Pokal-Finale Nachdem das Pokalfinale aufgrund der Corona-Pandemie zweimal ohne Zuschauer stattfand, plant der DFB für das Endspiel am 21. Mai mit einer Vollauslastung des Berliner Olympiastadions. Aufgrund der pandemischen Lage besteht weiterhin die Möglichkeit, dass die lokale Gesundheitsbehörde kurzfristig Maßnahmen zur Eindämmung des Infektionsrisikos veranlasst.