Nach dem Trainingsauftakt zu Beginn der Woche, traf der SC Freiburg am Samstagnachmittag in einem Testspiel auf den 1. FC Saarbrücken.

Gegen Drittligist 1. FC Saarbrücken gewannen die Freiburger mit 2:1 (0:1). Vor rund 3.000 Zuschauern im Dreisamstadion traf Adriano Grimaldi (9. Minute) zur frühen Führung für die Gäste. Der Fußball-Bundesligist dominierte zwar das Spiel und hatte deutlich mehr Standardsituationen, konnte diese aber nicht nutzen - auch weil der ehemalige SC-Torhüter Daniel Batz gute Paraden zeigte.

Youngster treffen

Nachdem Trainer Christian Streich zur Halbzeit das gesamte Team ausgewechselt hatte, besiegte der SCF die Gäste noch 2:1 (0:1). Die zu den Profis hochgezogenen Kiliann Sildillia (47.) und Noah Weißhaupt (53.) trafen für Freiburg. Beide Torschützen sind vor dieser Saison aus der zweiten Mannschaft, die in die 3. Liga aufgestiegen ist, in den Profikader aufgerückt. In der zweiten Hälfte wurde Keven Schlotterbeck eingewechselt, der nachträglich in den deutschen Olympia-Kader berufen wurde.

Das sind die nächsten Testspiele

In seinem Österreich-Trainingslager überprüft der SCF seine Form noch am 16. Juli gegen den FC Vaduz und sieben Tage später gegen Bayer Leverkusen. Nach dem DFB-Pokalspiel bei den Würzburger Kickers (6. August) eröffnen die Freiburger ihre Saison am 14. August bei Arminia Bielefeld.