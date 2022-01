Teamcheck SC Freiburg: Mit Selbstvertrauen und harter Arbeit nach Europa?

Am kommenden Samstag (8.1.) startet der SC Freiburg gegen Arminia Bielefeld in die Rückrunde der Bundesliga-Saison. Nach der erfolgreichen Hinrunde und Tabellenplatz drei ist der Traum von Europa realistischer geworden.

So lief die Hinrunde

Für den SC Freiburg war es der perfekte Start in die Bundesliga-Saison. Zehn Spiele blieb der SC ungeschlagen, darunter die Siege gegen des BVB, auswärts gegen den VfB Stuttgart oder in Wolfsburg. Auch dem emotionalen Umzug vom Dreisamstadion in die neue Arena hielt die Serie stand. Im ersten Pflichtspiel gegen Leipzig gab es ein 1:1, dann, zwei Spieltage später, den ersten Sieg im neuen Stadion gegen Fürth. Erst am 11. Spieltag mussten sich die Breisgauer erstmals geschlagen gegen. Im Spitzenspiel gegen Bayern München unterlag das Team von Trainer Christian Streich knapp. Es folgte eine durchwachsene Phase, bei denen der SC gegen Frankfurt, Bochum und Hoffenheim keine Punkte sammeln konnte. Mit dem 6:0 in Gladbach zwischendrin, dem höchsten Sieg der Freiburger Bundesliga-Geschichte, setzten sie aber ein dickes Ausrufezeichen. Der überzeugende 2:1-Sieg gegen Leverkusen und damit Tabellenplatz drei (29 Punkte) war das passende Ende der erfolgreichsten Freiburger Hinrunde unter Streich.

Aber nicht nur die Zahlen der ersten Saisonhälfte überzeugen, sondern auch, wie der SC aufgetreten ist: Konstant und stabil in der Defensive (nur 16 Gegentore), fußballerisch sehenswert und eingespielt in der Offensive. Dazu eine hohe Laufbereitschaft, der unbedingte Wille und Einsatz sowie individuell verbesserte Spieler wie Nico Schlotterbeck, Philipp Lienhart oder Kevin Schade, die beispielhaft für die meisten Spieler im Kader stehen. Hinzu kommt der beeindruckender mannschaftlicher Zusammenhalt. Die mannschaftliche Geschlossenheit übrigens, ist auch das, was Christian Streich an seiner Mannschaft in der Hinrunde am meisten beeindruckt hat, sagte er kürzlich in einem Interview mit SWR Sport.

Wer kommt, wer geht?

Der erfahrene Innenverteidiger Dominique Heitz verlässt nur einem Einsatz in der Hinrunde gegen Arminia Bielefeld den Verein und wechselt nun zu Union Berlin. Die Konkurrenz in der Innenverteidigung war groß, Nico Schlotterbeck, der im Sommer von Union Berlin zurück kam und Philipp Lienhart haben sich individuell weiterentwickelt und gemeinsam ein stabiles Freiburger Abwehrbollwerk geschaffen. Zudem warten mit Keven Schlotterbeck und Kiliann Sildillia weitere Innenverteidiger auf mehr Einsätze. Sportdirektor Klemens Hartenbach hatte die Personalie Heintz aufgrund der großen Konkurrenz in der Verteidigung als "der größte Härtefall im Kader" beschrieben. Nachvollziehbar, dass der 28-jährige Heintz wechselte.

Jonathan Schmid trainiert nach seiner schweren Corona-Erkrankung wieder, gab vor Weihnachten sein Comeback in der zweiten Mannschaft und könnte in der Rückrunde wieder die rechte Seite verstärken. Als Neuzugang verpflichteten die Freiburger den belgischen U21-Nationalspieler Hugo Siquet von Standard Lüttich. Trainer Christian Streich freut sich auf den 19-jährigen Rechtsverteidiger: "Er ist ein sehr talentierter Spieler, wir haben mit ihm gesprochen, auch schon eine Videoanalyse mit ihm gemacht. Er geht in den Zweikampf." Und er wird den Konkurrenzkampf auf der rechten Seite nochmal verstärken.

Trainer

Am letzten Spieltag der Hinrunde feierte Christian Streich seinen 100. Sieg als Bundesliga-Trainer, am 29. Dezember dann sein 10-jähriges Jubiläum als Chefcoach in Freiburg.

Er ist so eng mit dem SC verbunden, wie kaum ein anderer Coach in der Bundesliga mit seinen Verein. Und dadurch, dass Streich in der Saisonvorbereitung keine nennenswerten Abgänge zu verzeichnen hatte, konnte er auf ein stabiles und funktionierendes Mannschaftsgefüge zurückgreifen, schneller an Detailabläufen arbeiten und direkt konkretere Inhalte an das Team geben. Der 56-Jährige verlangt von seinem Team eine hohe Intensität - jederzeit. Und er bekommt die geforderten Inhalte immer zuverlässiger von seinem geliefert. Zudem steht er wie ein Schutzschild vor seinen Spielern, behütet sie vor zu hohen Erwartungen und Druck von außen. Gleichzeitig fungiert Streich aber auch als Mahner und Realist, der Leistungen und Erfolge einordnen und Werte wie Demut und Bodenständigkeit an die das Team vermitteln kann.

Erwartungen an die Saison

Es scheint deshalb ausgeschlossen, dass sich der Sport-Club von der erfolgreichen Hinrunde derart blenden lässt, dass er den fußballerischen Weg, den er eingeschlagen hat, komplett verliert. Mit 29 Punkten scheint das Standard-Saisonziel "Klassenerhalt" schon fast erreicht. Fast - denn: "Es ist extrem eng überall", sagt Streich nach dem letzten Spiel der Hinrunde gegen Leverkusen. "Jetzt stehen wir natürlich super da, aber wenn du heute wieder verloren hättest, wärst du Siebter gewesen, dann hätte es nicht mehr so schön ausgesehen."

Sobald der Klassenerhalt dann also in wirklich trockenen Tüchern ist, wird die Frage konkreter, ob sich die Freiburger auf den internationalen Plätzen halten können? Dafür gibt es Gründe: Die Defensive um Nico Schlotterbeck wird ihr gutes Stellungsspiel und das bissige Zweikampfverhalten nicht plötzlich zur Rückrunde ablegen.

Torhüter Marc Flekken ist in Topform: Mit 80 Prozent abgewehrter Torschüsse gehört er zu den besten Keepern der Bundesliga. Die Standards funktionieren: Freiburg traf ligaweit am häufigsten nach Standardsituationen (15 Saisontore). Hinzu kommen Konstanz und Zuverlässigkeit in den Leistungen, personifiziert unter anderem in Mittelfeldroutinier Nicolas Höfler.

Die erfolgreiche Hinrunde sorgte natürlich auch für Selbstvertrauen, mit dem die Freiburger auch die Rückrunde angehen werden. "Daran fehle es nicht", so Christian Streich im Dezember.

Und in Bezug auf Europa sagte er im Interview mit SWR Sport: "Wenn das irgendwann mal wieder sein könnte, wenn ich das noch erleben dürfte, wäre es noch mal was ganz Besonderes. Jeder Trainer und jeder Spieler hat so diese Hoffnung." Gleichzeitig ist ihm aber auch bewusst, dass das nur mit der mannschaftlichen Geschlossenheit und durch harte Arbeit gelingt: "Aber nicht so viel träumen, ein bisschen mehr arbeiten, damit vielleicht dann irgendwelche Träume doch irgendwann noch in Erfüllung gehen."

Voraussetzung dafür wäre allerdings, dass die Freiburger weitgehend verletzungs- und coronafrei bleiben. Dann könnte der Traum von Europa vielleicht ja nochmal wahr werden.